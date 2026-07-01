Канада дебютирует на "Евровидении-2027": что известно и кто из страны уже выступал на конкурсе

В семье "Евровидения" - пополнение! В 2027 году на конкурсе в Болгарии выступит Канада. Это первый новый участник с 2015 года, когда к событию присоединилась Австралия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского вещательного союза (EBU).
Страна получила возможность участвовать в конкурсе после того, как 25 июня во время заседания в Праге вещатель CBC/Radio-Canada получил статус полноправного члена EBU.
Теперь Канада будет участвовать в одном из полуфиналов и сразится за право выйти в гранд-финал международного конкурса.
"Мы очень рады подтвердить участие Канады в крупнейшем в мире живом музыкальном мероприятии. Это позволит представить канадские таланты на одной из самых престижных музыкальных сцен мира", - отметила президент CBC/Radio-Canada Мари-Филипп Бушар.
Директор "Евровидения" Мартин Грин поздравил страну с новым этапом.
"Мы рады приветствовать CBC/Radio-Canada в семье "Евровидения". Это еще одно доказательство того, что конкурс, рожденный в Европе, продолжает расширяться глобально", - сказал он.
По данным СМИ, вопрос участия Канады в "Евровидении" активно обсуждался в последние месяцы. Известно, что правительство премьер-министра Марка Карни заложило в бюджет 150 миллионов долларов на модернизацию и развитие общественного вещателя.
Стоит отметить, что интерес к песенному конкурсу среди канадской аудитории стремительно рос. В 2026 году Канада вошла в тройку самых активных стран за пределами Европы по количеству голосов в категории "Остальной мир".
Несмотря на предстоящий дебют страны, канадские исполнители уже не раз выходили на сцену международного конкурса от других государств.
Самым известным примером является победа Селин Дион , которая в 1988 году представляла Швейцарию с песней Ne partez pas sans moi.
Потом на конкурсе выступала канадская артистка Natasha St-Pier, которая представила Францию в 2001 году и заняла четвертое место с композицией "Je n'ai que mon âme".
Еще одна певица родом из Канады La Zarra выступила в 2023 году от Франции, в которую переехала из Монреаля. Она заняла 16-е место с композицией "Évidemment".