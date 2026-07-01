Канада дебютирует на "Евровидении-2027": что известно и кто из страны уже выступал на конкурсе

Как Канада стала участницей "Евровидения"

Страна получила возможность участвовать в конкурсе после того, как 25 июня во время заседания в Праге вещатель CBC/Radio-Canada получил статус полноправного члена EBU.

Теперь Канада будет участвовать в одном из полуфиналов и сразится за право выйти в гранд-финал международного конкурса.

"Мы очень рады подтвердить участие Канады в крупнейшем в мире живом музыкальном мероприятии. Это позволит представить канадские таланты на одной из самых престижных музыкальных сцен мира", - отметила президент CBC/Radio-Canada Мари-Филипп Бушар.



Директор "Евровидения" Мартин Грин поздравил страну с новым этапом.

"Мы рады приветствовать CBC/Radio-Canada в семье "Евровидения". Это еще одно доказательство того, что конкурс, рожденный в Европе, продолжает расширяться глобально", - сказал он.

По данным СМИ, вопрос участия Канады в "Евровидении" активно обсуждался в последние месяцы. Известно, что правительство премьер-министра Марка Карни заложило в бюджет 150 миллионов долларов на модернизацию и развитие общественного вещателя.

Стоит отметить, что интерес к песенному конкурсу среди канадской аудитории стремительно рос. В 2026 году Канада вошла в тройку самых активных стран за пределами Европы по количеству голосов в категории "Остальной мир".

Какие артисты из Канады уже выступали на "Евровидении"

Несмотря на предстоящий дебют страны, канадские исполнители уже не раз выходили на сцену международного конкурса от других государств.

Самым известным примером является победа Селин Дион , которая в 1988 году представляла Швейцарию с песней Ne partez pas sans moi.



Потом на конкурсе выступала канадская артистка Natasha St-Pier, которая представила Францию в 2001 году и заняла четвертое место с композицией "Je n'ai que mon âme".



Еще одна певица родом из Канады La Zarra выступила в 2023 году от Франции, в которую переехала из Монреаля. Она заняла 16-е место с композицией "Évidemment".