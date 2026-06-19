Бывшая солистка "ВИА Гры" впервые станет мамой: нежные фото с животиком

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Экс-"ВИА-Гра" беременна первенцем

Чтобы поделиться этой радостной новостью, звезда устроила невероятно нежную и атмосферную фотосессию на берегу моря, где продемонстрировала свой заметно округлившийся животик.

На снимках Анастасия позирует на фоне живописных скал и бескрайнего морского горизонта под ласковыми лучами солнца.

Для съемки певица выбрала изящный образ - полупрозрачное длинное платье на тонких бретелях, обильно украшенное сверкающими пайетками.

"Моя новая эра", - подписала она свою публикацию.

Анастасия Кожевникова (фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Кто такая Анастасия Кожевникова

Кожевникова - украинская певица, победительница шоу "Хочу в "ВИА Гру" (2013) и бывшая солистка группы "ВИА Гра" (2013-2018).

Родилась 26 марта 1993 года в Южноукраинске Николаевской области.

С детства занималась вокалом, музыкой, хореографией и актерским мастерством, участвовала в многочисленных творческих конкурсах. Училась в Киевском национальном университете технологий и дизайна по специальности "Менеджмент организаций".

В 2013 году стала участницей и победительницей проекта "Хочу в "ВИА Гру", после чего вошла в состав группы "ВИА Гра". В сентябре 2018 года покинула коллектив и начала сольную карьеру.

В 2018 году она вышла замуж за мужчину по имени Кирилл, с которым была знакома еще со школьных лет. Торжество состоялось 24 августа - в День Независимости Украины. Отметим, что на церемонии присутствовало много знаменитостей, среди которых - Григорий Решетник и Катя Осадчая.