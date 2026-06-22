Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся вместе в новом фильме (видео)

Легендарный режиссер Квентин Тарантино и певица Кайли Миноуг сыграют в новом полнометражном фильме режиссера Джейми Адамса. Картина под названием "Tangled Up in Blue" соберет на экране сразу нескольких звезд.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Variety .

Что известно о фильме с Тарантино и Миноуг

Детали и дату выхода картины создатели пока не раскрывают. Известно лишь, что съемки уже частично прошли в валлийском городе Порткол. Там заметили режиссера и певицу во время работы над сценами похорон в церкви и поминального ужина.

По данным инсайдеров, производством занимается нью-йоркская компания Visor Entertainment, а продюсерами выступают Сабин Стенер, Рэнди Кляйнман и Джордан Левин.

Quentin Tarantino shooting a movie with Kylie Minogue in Porthcawl!! What is going on!!??? pic.twitter.com/HGuylgw598 — James Leighton (@Leightonauthor) June 20, 2026



Кто еще сыграет в фильме

Помимо Тарантино и Миноуг, в проекте участвуют и другие звезды. Среди них - Джейсон Айзекс, Эллисон Уильямс, София Бутелла и RZA.

Также будут задействованы валлийские актеры, в частности Карен Палладе, Джулиан Льюис Джонс, Крейг Рассел и Сиван Моррис.

Не первое сотрудничество

Стоит отметить, что Адамс и Тарантино не впервые объединяют усилия. Ранее создатель фильма "Убить Билла" сыграл в драме своего коллеги "Only What We Carry", которая в июне была впервые представлена на кинофестивале Tribeca.

Джейми рассказывал, что лично обратился к Тарантино с предложением принять участие в фильме, отправив ему письмо с кратким описанием сюжета и роли.

Он не рассчитывал на ответ, однако через две недели получил сообщение от агента Квентина о том, что тот заинтересовался проектом и готов обсудить детали участия.