Марта Адамчук поразила признанием о личной жизни: "Есть чувства, но нет отношений"

В разговоре с РБК-Украина LIFE он призналась, мечтает ли о собственной свадьбе и в каком романтическом статусе сейчас находится.

Марта Адамчук об отношении к возрасту

Певица призналась, что сталкивается со стереотипами по поводу возраста и личной жизни.

"Ты никуда не можешь деться от этого влияния. Эти мысли на тебя давят. А кто-то говорит: "Ну, как вы? А вы еще не думали заморозить яйцеклетки?" То есть спрашивают тебя в лоб. Я думаю: "Уже антиэтика такая конкретная", - рассказала она.

Впрочем, Марта научилась не реагировать на стереотипы и отпускать переживания.

"Я это все прожила, дала себе разрешение поплакать, подумать об этом всем и отпустила. Я понимаю, что я уже там, где я есть. Случится, как случится. Отпустила немножечко эту тему, но давило. Уже легче", - призналась она.

Марта Адамчук об отношении к возрасту (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Адамчук о личной жизни и свадьбе

Как выяснилось, сердце артистки не свободно. Однако в отношениях она не состоит.

"Бывает так, что у тебя есть чувства, но нет отношений. Пока что я эту стадию прохожу, пишу песни на этом фоне, беру идеи. Сублимирую это в творчество", - рассказала она.

Также Марта призналась, допускает ли возможность собственной свадьбы в будущем.

"Я на это надеюсь. Я уже смеюсь, что столько перевыступала в свадебных платьях, что уже хоть бы до своей свадьбы дошла. Не знаю, дойдет ли вообще у меня до того, чтобы праздновать свадьбу, но мне хочется. Себя в образе этом я вижу", - поделилась она.

Марта Адамчук заговорила о свадьбе (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

К слову, певица прокомментировала тайную свадьбу Остапчуков во Львове.

На вопрос о своем присутствии на церемонии она ответила лаконично и с интригой.

"Это такой наш секретик. Я не могу делиться подробностями, но было вау. Все, что могу сказать", - подчеркнула она.

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