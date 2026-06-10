Марта Адамчук приголомшила зізнанням про особисте життя: "Є почуття, але немає стосунків"

Українська співачка Марта Адамчук, яка 29 травня відзначила 40-річчя, поділилася переживаннями через вік та подробицями особистого життя.

В розмові з РБК-Україна LIFE вона зізналася, чи мріє про власне весілля та у якому романтичному статусі нині перебуває.

Марта Адамчук про ставлення до віку

Співачка зізналася, що зіштовхується зі стереотипами щодо віку та особистого життя.

"Ти нікуди не можеш подітись від цього впливу. Ці думки на тебе тиснуть. А хтось там каже: "Ну, як ви? А ви ще не думали заморозити яйцеклітини?" Тобто питають тебе в лоб. Я думаю: "Вже антиетика така конкретна", - розповіла вона.

Втім, Марта навчилася не реагувати на стереотипи і відпускати переживання.

"Я це все прожила, дала собі дозвіл поплакати, подумати про це все і відпустила. Я розумію, що я вже там, де я є. Станеться, як станеться. Відпустила трошечки цю тему, але тисло. Вже легше", - зізналася вона.

Марта Адамчук про ставлення до віку (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Адамчук про особисте життя та весілля

Як з'ясувалося, серце артистки не вільне. Втім, у стосунках вона не перебуває.

"Буває так, що в тебе є почуття, але немає стосунків. Поки що я цю стадію проходжу, пишу пісні на цьому фоні, беру ідеї. Сублімую це в творчість", - розповіла вона.

Також Марта зізналася, чи допускає можливість власного весілля в майбутньому.

"Я на це сподіваюсь. Я вже сміюся, що стільки перевиступала у весільних сукнях, що вже хоч би до свого весілля дійшла. Не знаю, чи взагалі в мене дійде до того, щоб святкувати весілля, але мені хочеться. Себе в образі цьому я бачу", - поділилася вона.

Марта Адамчук заговорила про весілля (фото: instagram.com/marta_adamchuk)​​​​​​​

До слова, співачка прокоментувала таємне весілля Остапчуків у Львові.

На питання про свою присутність на церемонії вона відповіла лаконічно та з інтригою.

"Це такий наш секретик. Я не можу ділитися подробицями, але було вау. Все, що можу сказати", - підкреслила вона.

Більше зіркових зізнань дивіться в ексклюзивному репортажі РБК-Україна LIFE.