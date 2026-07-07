"Нет ее номера". Кум Каменских сделал неожиданное признание об их отношениях

Что сказал Витер о Каменских и Потапе

По словам артиста, тема кумы для него особенная и болезненная. Он не скрывает негативного отношения к воссоединению дуэта с Потапом.

"Это моя родственница, это моя кума, я очень уважаю ее. Очень ее люблю и мне очень нравится, что она делает. Она выдает крутую энергию. Но то, что касается как раз этого возвращения дуэта, то у меня действительно очень такое неблагоприятное впечатление к этой ситуации", - отметил он.

Геннадий не поддерживает выбор Насти продолжать петь на русском, но не осуждает.

"Я хочу, чтобы наши люди выбрали сторону. Не буду говорить, что она неправильно делает, что поет на русском. Это ее выбор. Мне он не нравится, и я об этом говорю откровенно", - сказал он.

Витер о Потапе и Насте (фото: instagram.com.kamenskux)

В то же время он подчеркнул, что может простить Каменских, но не Потапа.

"Мне не нравится его позиция. Он продолжает сотрудничать с российскими исполнителями и писать там дальше музыку. Он говорит на русском языке, он не выражает там какой-либо информации, благодарности или поддержки Украине", - отметил он.

Отдельно Геннадий предположил, что стало главной причиной возвращения дуэта.

"Видимо, это просто желание заработать какую-то копейку, потому что мы понимаем, что когда ты был в Украине, ты был звездой, тебя уважали, тебя приглашали и у тебя всегда была копейка. Сейчас этого нет", - отметил он.

Геннадий Витер (фото: instagram.com/genaviter_official)

Как выяснилось, кумовья поддерживают связь очень редко. Более того, у Геннадия даже нет нового номера артистки.

"Я готов и рад слышать ее, но она сменила номер телефона. Я скажу правду, у меня нового номера просто нет", - подчеркнул он.

Что известно о возвращении Потапа и Насти

В мае артисты, которые переехали жить за границу, на русском языке сообщили о возвращении дуэта . Это заявление произошло вскоре после объявления о разрыве.

После этого они уже успели дать несколько концертов со старыми хитами. В сети активно обсуждали безумную сумму гонорара.

Музыкальную деятельность дуэт прекратил еще в 2017 году, а потом в 2019 году Потап и Настя поженились.