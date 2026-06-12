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Павел Зибров раскрыл секрет мужской уверенности: что он советует 20-летним

13:00 12.06.2026 Пт
2 мин
Артист дал молодым мужчинам простой, но важный совет о любви, успехе и работе над собой
aimg Иванна Пашкевич
Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Украинский певец Павел Зибров обратился к молодым парням и рассказал, что, по его мнению, помогает мужчине быть уверенным, активным и успешным.

Об этом артист сказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина LIFE.

Больше интересного: Зибров вспомнил первую жену, которая ушла к другому: "Сделала правильный выбор"

Во время разговора у Зиброва спросили, что бы он посоветовал 20-летним ребятам, которые хотят быть такими же роскошными и уверенными в себе, как он.

Исполнитель ответил, что главное - никогда не сдаваться и не стоять на месте.

"Никогда не сдаваться. Никогда. Ни в 40, ни в 20, никогда не стоять на месте", - сказал Павел Николаевич.

По словам певца, молодым мужчинам важно быть активными не только в работе или жизни, но и в любви.

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Надо быть активным в любви. Не ждать, что тебя полюбят. И ты работай над любовью", - отметил он.

Также Зибров подчеркнул, что успех приходит к тем, кто работает над собой, своей жизнью и лучшими условиями для себя.

"Ты работай над своей жизнью, над лучшими условиями. Заставляй себя, живчиком будь. Тогда ты будешь успешным", - добавил певец.

Таким образом артист посоветовал молодым ребятам не быть пассивными, не ждать идеального момента и ежедневно двигаться вперед.

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