Павло Зібров розкрив секрет чоловічої впевненості: що він радить 20-річним

Під час розмови у Зіброва запитали, що б він порадив 20-річним хлопцям, які хочуть бути такими ж розкішними та впевненими в собі, як він.

Виконавець відповів, що головне - ніколи не здаватися і не стояти на місці.

"Ніколи не здаватися. Ніколи. Ні в 40, ні в 20, ніколи не стояти на місці", - сказав Павло Миколайович.

За словами співака, молодим чоловікам важливо бути активними не лише в роботі чи житті, а й у коханні.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Треба бути активним в коханні. Не чекати, що тебе полюблять. І ти працюй над коханням", - зазначив він.

Також Зібров наголосив, що успіх приходить до тих, хто працює над собою, своїм життям і кращими умовами для себе.

"Ти працюй над своїм життям, над кращими умовами. Заставляй себе, живчиком будь. Тоді ти будеш успішним", - додав співак.

Таким чином артист порадив молодим хлопцям не бути пасивними, не чекати ідеального моменту та щодня рухатися вперед.