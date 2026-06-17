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Победительница "Евровидения-2026" выступит на одной сцене с путинистами и предателями Украины

17:11 17.06.2026 Ср
2 мин
Среди заявленных звезд - Ани Лорак, Джиган, Егор Крид, Регина Тодоренко и другие
aimg Сюзанна Аль Мариди
DARA оказалась в центре нового скандала (фото: Getty Images)

Болгарская певица DARA, победившая на "Евровидении-2026", оказалась в центре внимания из-за участия в фестивале Dream Fest в Баку. В афише мероприятия представлены россияне, среди которых есть путинисты и предатели Украины.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующая афиша появилась в Instagram мероприятия.

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Что известно о выступлении DARA с россиянами

Организаторы фестиваля анонсировали выход артистки с песней "Bangaranga", которая принесла ей триумф на "Евровидении".

"Bangaranga уже покорила Европу, а теперь готовится покорить и Баку. 23 июля на сцене DREAM Fest - победительница "Евровидения 2026" Dara! Певица, чья энергия превращает каждое выступление в настоящий музыкальный взрыв", - написали в анонсе.

DARA выступит на одной сцене с россиянами и предателями Украины (скриншот)

Вместе с DARA на фестивале выступят бывшие украинские артисты-предатели и российские исполнители, среди которых открытые путинисты и те, которые заняли позицию молчания и продолжили зарабатывать деньги в РФ.

Среди таких - Ани Лорак, Джиган, Artik & Asti, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу. Ведущей была заявлена Регина Тодоренко.

Как известно, организатором Dream Fest выступает бизнесмен Эмин Агаларов, который продолжает работать на российском рынке.

Кто выступит на Dream Fest (скриншот)

Что известно о победительнице "Евровидения-2026"

Напомним, это не первый резонанс с DARA. Ранее Киркоров приписал себе победу артистки на конкурсе. Позже в Болгарии раскрыли, кто на самом деле работал над ее номером. Среди причастных путинистов не оказалось, но были украинцы.

Потом сама DARA не выдержала и раскритиковала Киркорова и его сторонников, опровергнув его причастность к успеху. В то же время она поблагодарила его за "моральную поддержку".

Победу Болгарии на песенном конкурсе принесла композиция "Bangaranga", над созданием которой работал греческий композитор Димитрис Контопулос. Он известен сотрудничеством с российским артистом, поэтому в сети начали появляться заявления о якобы участии "Dream Team Киркорова" в подготовке номера.

Каким было "Евровидение-2026" и как выступила Украина, смотрите в видео.

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