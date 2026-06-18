"Увидел ее глаза и екнуло". Хостикоев рассказал, как влюбился в жену-актрису

Сын известных украинских актеров Анатолия Хостикоева и Натальи Сумской - 29-летний Вячеслав Хостикоев - поделился историей знакомства и подробностями отношений со своей женой, актрисой Анастасией Рулой.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Что сказал Хостикоев о знакомстве с женой

По словам актера, их история любви началась еще в студенческие годы в театральном институте. Тогда они вместе должны были сыграть этюд, но он провалился.

"Она после этюда расчувствовалась, ей стало неловко. Почему-то она решила, что должна извиниться передо мной, хотя в этом не было никакой необходимости. Я увидел ее глаза, она обняла меня, и я так... екнуло", - признался он.

Актер не скрывает своих чувств к жене. Он восхищен ее личностью, красотой и творческими успехами.

"Она настолько прекрасно воспитана, настолько красивая, талантливая женщина. Она растет и развивается. Как она сейчас расцвела, как она тоже загорелась этой профессией, какие у нее классные роли! И она хочет больше работать. Мне приятно видеть ее на экране. Мне очень с ней повезло", - поделился он.

Хостикоев и Рула (фото: instagram.com/anastasiia.rula)

Отдельно Вячеслав рассказал, как они с женой совмещают работу и личную жизнь. Они придерживаются важного правила.

"С недавних пор мы стараемся разделять. Мы пришли домой, отдыхаем, не общаемся на тему работы. Мы понимаем, как это важно. Не может быть постоянно только работа. Надо все это различать и отдыхать", - сказал он.

В то же время Хостикоев подчеркнул, что общая профессия помогает им лучше понимать друг друга.

"Актер и актриса всегда будут лучше понимать друг друга. Есть много друзей, которые говорят, что не понимают своего партнера. Трудно объяснить специфику профессии, потому что она в большей степени основана на эмоциях", - отметил он.

Хостикоев об отношениях с женой (фото: РБК-Украина)

Также Вячеслав рассказал, присутствует ли в браке профессиональная критика.

"Я не имею права критиковать. Может, где-то дать совет. Да, Настя мне советует, я ей советую. Скорее, мне приятнее будет услышать мнение кого-то другого", - отметил он.

По мнению актера, нужно понимать, где уместно делиться своими мыслями, а где - не стоит.

"Я вообще не лезу в жизнь других людей. Актерское дело того человека - это его дело. Тем более есть режиссер, есть другие люди, которые имеют право и возможность указать на какие-то нюансы. Если мы говорим сейчас обо мне, мне всегда интересно", - объяснил он.

В интервью РБК-Украина LIFE актер также рассказал об отношениях с сестрой в РФ, гонорарах актеров дубляжа и о том, почему не общается со своей тетей Ольгой Сумской.