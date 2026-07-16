Не рак: агент впервые раскрыл истинную причину смерти звезды "Парка Юрского периода" Сэма Нилла

Весть о смерти Сэма Нилла всколыхнула его поклонников по всему миру. Учитывая это, представитель актера все же раскрыл истинную причину его смерти и объяснил, почему семья действительно решила нарушить молчание.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Deadline.
Агент актера Филипп Гренц сообщил, что звезда фильма "Парк Юрского периода" скончался от пневмонии. По его словам, он решил обнародовать эту информацию, чтобы остановить слухи и неправдивые сообщения, которые стали распространяться после смерти Нилла.
О смерти 78-летнего актера его семья ранее сообщила в соцсетях. Родные отметили, что он умер внезапно, хотя перед этим успешно проходил лечение от рака.
Гренц также рассказал, что Сэм Нилл был очень закрытым человеком и не любил лишнего внимания к своей личной жизни. Именно поэтому семья проведет прощание в узком кругу на его ферме в Новой Зеландии.
Несмотря на серьезную болезнь, Сэм Нилл продолжал активно работать. За последний год он завершил съемки сразу четырех проектов, которые еще увидят зрители. Среди них - "Годзилла x Конг: Супернова" и романтическая комедия "Последний курорт" с Дейзи Ридли.
После смерти актера десятки его коллег выразили соболезнования. Киллиан Мерфи, работавший с Ниллом над сериалом "Острые козырьки", признался, что искренне восхищался им. А режиссер Стивен Спилберг подчеркнул, что Сэм Нилл навсегда останется в памяти своих друзей, коллег и миллионов поклонников.
Семья актера также попросила всех, кто хочет почтить его память, вместо цветов поддержать благотворительные организации, которыми он занимался при жизни. В частности, фонды, которые помогают онкобольным, развивают медицину и занимаются сохранением природы Новой Зеландии.
Сэм Нилл был одним из самых известных актеров Новой Зеландии. Мировую славу ему принесла роль доктора Алана Гранта в культовой франшизе "Парк Юрского периода", однако за пять десятилетий карьеры он сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах.
Кроме актерства, Нилл увлекался виноделием. Он был владельцем виноградника "Two Paddocks" в регионе Центральное Отаго в Новой Зеландии, где производили премиальные сорта пено нуар. Актер часто признавался, что работа на виноградниках помогала ему отдохнуть от съемок и называл виноделие своей второй страстью после кино.
Также Сэм Нилл много внимания уделял природоохранной деятельности. Он поддерживал экологические проекты, выступал за сохранение дикой природы Новой Зеландии и финансировал инициативы по защите местных лесов и редких видов животных.
В 2022 году актер впервые публично сообщил, что борется с агрессивной формой рака крови. Несмотря на болезнь, он не перестал работать: продолжал сниматься в кино, писал мемуары и часто общался с поклонниками. Сам Нилл неоднократно говорил, что не хочет, чтобы его запомнили только по болезни, ведь главным делом своей жизни считал кино.