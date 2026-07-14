В семье Капрановых пополнение: в один день родилось двое внуков

В семье популярных писателей и блоггеров братьев Капрановых произошло сразу два радостных пополнения. Дочь издателя Виталия Капранова Оксана родила второго ребенка, а сын покойного Дмитрия Капранова Дмитрий впервые стал отцом.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Капрановых.

В семье Капрановых пополнение: что известно

Сначала появился пост о рождении дочери у Оксаны. Она родила девочку весом более 4 килограммов.

"Поздравляйте! Только что дочь Оксана в Киеве родила нам внучку, а Мартину - сестренку Павлинку. 57 см, 4100 гр. Спасибо Оксане и Ярославу!" - говорилось в сообщении.

Также к публикации добавили фото новоиспеченной мамы с мужем и сыном.

Дочь Капранова стала мамой во второй раз (фото: facebook.com/KapranovyBraty)

Позже на странице появилась еще одна радостная новость. Как оказалось, в этот же день пополнение произошло и в семье военного Дмитрия.

"Ну что, поздравляйте еще раз! Пока вы там где-то слонялись, эти люди родили нам еще одного внука! Так что в один день - двое, внучка у дочери и внук у сына! Бинго!" - говорилось в посте.

В семье поблагодарили невестку Инну и Дмитрия за очередное пополнение.

"Спасибо невестке Инне и майору ВСУ Дмитрию Капранову за это счастье, только не понимаем, как они так подгадали? Хотя Капрановы на все способны ради пиара", - пошутили в семье.

Дмитрий Капранов с супругой (фото: facebook.com/KapranovyBraty)

Что известно о братьях Капрановых

Украинские писатели и издатели Дмитрий и Виталий вместе с женами-близняшками воспитали четырех детей.

У Дмитрия и Светланы родилось два сына - Сергей и Дмитрий, а у Виталия и Инны - дочь Оксана и сын Андрей.

Несмотря на то, что это были две семьи, они жили вместе и называли всех четырех детей общими.

После начала полномасштабной войны братья и сыновья Капрановых встали на защиту Украины.

Напомним, брат-близнец Виталия Дмитрий Капранов умер в апреле 2024 года в 56 лет. Причиной стали проблемы с сердцем.