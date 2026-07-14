ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

В семье Капрановых пополнение: в один день родилось двое внуков

19:01 14.07.2026 Вт
2 мин
Сначала в семействе объявили о рождении внучки, а потом поразили еще одним неожиданным известием
aimg Сюзанна Аль Мариди
В семье Капрановых пополнение: в один день родилось двое внуков Братья Капрановы (фото: instagram.com/bratikapranovi)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

В семье популярных писателей и блоггеров братьев Капрановых произошло сразу два радостных пополнения. Дочь издателя Виталия Капранова Оксана родила второго ребенка, а сын покойного Дмитрия Капранова Дмитрий впервые стал отцом.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Капрановых.

Больше интересного: Валерий Маркус впервые стал отцом

В семье Капрановых пополнение: что известно

Сначала появился пост о рождении дочери у Оксаны. Она родила девочку весом более 4 килограммов.

"Поздравляйте! Только что дочь Оксана в Киеве родила нам внучку, а Мартину - сестренку Павлинку. 57 см, 4100 гр. Спасибо Оксане и Ярославу!" - говорилось в сообщении.

Также к публикации добавили фото новоиспеченной мамы с мужем и сыном.

В семье Капрановых пополнение: в один день родилось двое внуковДочь Капранова стала мамой во второй раз (фото: facebook.com/KapranovyBraty)

Позже на странице появилась еще одна радостная новость. Как оказалось, в этот же день пополнение произошло и в семье военного Дмитрия.

"Ну что, поздравляйте еще раз! Пока вы там где-то слонялись, эти люди родили нам еще одного внука! Так что в один день - двое, внучка у дочери и внук у сына! Бинго!" - говорилось в посте.

В семье поблагодарили невестку Инну и Дмитрия за очередное пополнение.

"Спасибо невестке Инне и майору ВСУ Дмитрию Капранову за это счастье, только не понимаем, как они так подгадали? Хотя Капрановы на все способны ради пиара", - пошутили в семье.

В семье Капрановых пополнение: в один день родилось двое внуковДмитрий Капранов с супругой (фото: facebook.com/KapranovyBraty)

Что известно о братьях Капрановых

Украинские писатели и издатели Дмитрий и Виталий вместе с женами-близняшками воспитали четырех детей.

У Дмитрия и Светланы родилось два сына - Сергей и Дмитрий, а у Виталия и Инны - дочь Оксана и сын Андрей.

Несмотря на то, что это были две семьи, они жили вместе и называли всех четырех детей общими.

После начала полномасштабной войны братья и сыновья Капрановых встали на защиту Украины.

Напомним, брат-близнец Виталия Дмитрий Капранов умер в апреле 2024 года в 56 лет. Причиной стали проблемы с сердцем.

Еще больше интересного:

Комикесса Алла Волкова вторично стала мамой

Известная блогерша забеременела двойней

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком