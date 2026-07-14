ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Валерий Маркус впервые стал отцом и раскрыл пол малыша

17:36 14.07.2026 Вт
2 мин
Первенец родился в особый для военного день
aimg Сюзанна Аль Мариди
Валерий Маркус впервые стал отцом и раскрыл пол малыша Валерий Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Военный Валерий Маркус поделился радостной новостью - он впервые стал отцом. Пополнение в семье защитника Украины произошло в символический день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Больше интересного: Александр Положинский сделал неожиданное признание о личной жизни

Что сказал Маркус о рождении первенца

Радостную новость Валерий сообщил в день рождения. 14 июля ему исполнилось 33 года.

В этот день он порадовал поклонников подробностями личной жизни. Как выяснилось, он впервые стал папой.

"У меня родился сын", - написал он.

Никаких других подробностей о рождении ребенка Маркус не раскрыл. Только добавил фотографию, на которой позирует с улыбкой в военной форме.

Валерий Маркус впервые стал отцом и раскрыл пол малышаВалерий Маркус стал отцом (фото: instagram.com/valerii_markus)

Реакция сети

После публикации подписчики засыпали защитника поздравлениями.

  • "Это ж надо, еще и в день рождения Валерия, лучший подарок".
  • "С днем рожденья тебя и твоего сына".
  • "Привет! Продолжит род и пронесет память поколения, которое боролось за свободу и достоинство".
  • "Искренние поздравления, пусть растет на радость родителей в свободной и независимой Украине".
  • "Поздравление замечательной семье, здоровье мамочки и сыну".

Что известно о личной жизни Валерия Маркуса

Известно, что о браке военный сообщил в октябре 2025 года. Тогда он рассказал, что женился еще три года назад, однако празднование супруги отложили.

Маркус тогда с юмором отметил, что во время отпуска "принял участие в собственной свадьбе". Личность жены он не раскрывает.

"Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", - написал он.

Валерий Маркус впервые стал отцом и раскрыл пол малышаМаркус сыграл свадьбу (фото: instagram.com/valerii_markus)

Напомним, Валерий защищает Украину еще с АТО, а после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Некоторое время занимал должность старшего сержанта 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". В апреле этого года он намекнул, что теперь служит в ГУР МО.

Еще больше интересного:

Алла Волкова вторично стала мамой и раскрыла имя дочери

Актриса Клавдия Дрозд родила и показала сына

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Валерій Маркус Военный
Новости
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком