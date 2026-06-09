"Чтобы все досталось ей". Артемий Егоров удивил признанием о свадьбе с возлюбленной

Украинский актер Артемий Егоров впервые поделился подробностями личной жизни и признался, почему решил официально оформить отношения с любимой после многих лет вместе.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды "Наодинці з Гламуром".
Актер уже 16 лет вместе с женой Еленой Тимковой. Несмотря на длительный союз, они не спешили заключать брак.
По словам Артемия, ранее он не видел необходимости в официальном оформлении отношений. После начала полномасштабного вторжения России в Украину его взгляды изменились.
"Пришлось, чтобы если я умру, чтобы все досталось ей. Только по этим причинам", - отметил он.
Актер признался, что свадьба была скромной, только на двоих. Фамилию мужа Елена не брала.
"Боже, это какая-то такая уже древность. Кому это нужно?" - заметил он.
Не секрет, что любимая Артемия старше его на 15 лет, однако разница в возрасте никогда не становилась препятствием для отношений.
Актер дал понять, что за годы с Еленой слышал немало "предсказаний" об их отношениях, но ни одно из них не оправдалось.
"Только мы начали там встречаться: "Да слушайте, через год они разойдутся". Пять лет проходит: "Да все, скоро он ее бросит". 10 лет проходит: "Все, вот сейчас, сейчас". 15 лет... В этих ставках выигрываю я", - подчеркнул он.
Напомним, актер родился 30 ноября 1990 года в Одессе. Широкую известность получил благодаря ролям в фильмах и сериалах.
Среди известных работ - "Песики", "Сусідка", "Потяг у 31 грудня", "Розтин покаже", "Гуцульський рейнджер","Майор Сковорода" и другие.
Кроме этого, Артемий нередко играет в театре. Именно отсюда он начинал свой актерский путь.
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