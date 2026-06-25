"Ищет его взгляд и обнимает". Квиткова растрогала признанием об отношениях сына с Бражком

Что сказала Квиткова об отношениях Бражка с ее сыном

Для блогерши было важно не только то, как избранник относится к ней, но и какие отношения он строит с ее сыном.

По словам Даши, когда в жизни есть ребенок, к появлению новых людей в жизни относишься особенно осторожно.

Именно поэтому она внимательно наблюдала за тем, как Бражко взаимодействует с Львом. К счастью, ему удалось сформировать особую связь с мальчиком.

В то же время, Даша подчеркнула, что это произошло не через один конкретный момент, а благодаря обыденных делам.

"Я увидела это в "обычных" вещах: как они смеются вместе, как разговаривают обо всем на свете, как Лев ищет его взгляд и как его обнимает, как доверяет ему свои маленькие переживания, как рядом с ним чувствует себя спокойно", - поделилась она.

Бражко с сыном Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Особенно ценными для нее стали мгновения, когда сын стал сам стремиться к общению с Владимиром и делиться с ним своими мыслями.

"Когда Левчик начал говорить мне "Я хочу об этом рассказать Вове" и когда у них появились их "мужские дела", куда меня не пускают. Мне действительно не надо много говорить, это все видно невооруженным глазом", - призналась она.

Высказалась блогерша и по поводу "языка любви" с женихом. Раскрывать все детали она не стала, но дала понять, что их отношения строятся на полном доверии.

"Любовь никогда не была для меня о больших жестах. Она всегда о тех вещах, которые никто не видит. Об ощущениях "я с тобой", об ощущении безопасности, стабильности, покоя без эмоциональных качелей, манипуляций и обесценивания", - отметила она.

Квиткова с сыном Львом (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, Бражко и Квиткова готовятся к свадьбе. Пара обручилась в сентябре прошлого года.

Недавно блогерша примерила белоснежное платье для церемонии и показала, как отыграла девичник в компании подруг.

Сына Льва она родила в браке с Никитой Добрыниным. Они начали встречаться после участия в шоу "Холостяк", однако в 2023 году объявили о разрыве.