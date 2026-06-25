"Шукає його погляд і обіймає". Квіткова зворушила зізнанням про стосунки сина з Бражком

Що сказала Квіткова про стосунки Бражка з її сином

Для блогерки було принципово важливо не лише те, як обранець ставиться до неї, а які стосунки він будує з її сином.

За словами Даші, коли в житті є дитина, до появи нових людей у житті ставишся особливо обережно.

Саме тому вона уважно спостерігала за тим, як Бражко взаємодіє з Левом. На щастя, йому вдалося сформувати особливий зв'язок з хлопчиком.

Водночас Даша наголосила, що це сталося не через один конкретний момент, а завдяки буденним справам.

"Я побачила це у "звичайних" речах: як вони сміються разом, як розмовляють про все на світі, як Лев шукає його погляд і як його обіймає, як довіряє йому свої маленькі переживання, як поруч з ним почувається спокійно", - поділилася вона.

Бражко з сином Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)​​​​​​​

Особливо цінними для неї стали миті, коли син почав сам прагнути спілкування з Володимиром та ділитися з ним своїми думками.

"Коли Левчик почав казати мені "Я хочу про це розповісти Вові" і коли в них зʼявилися їхні "чоловічі справи", куди мене не пускають. Мені насправді не треба багато казати, це все видно неозброєним оком", - зізналася вона.

Висловилася блогерка й щодо "мови кохання" з нареченим. Розкривати усі деталі вона не стала, але дала зрозуміти, що їхні стосунки будуються на цілковитій довірі.

"Любов ніколи не була для мене про великі жести. Вона завжди про тихі речі, які ніхто не бачить. Про відчуття "я з тобою", про відчуття безпечності, стабільності, спокою без емоційних гойдалок, маніпуляцій та знецінення", - зазначила вона.

Квіткова з сином Левом (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Бражко та Квіткова готуються до весілля. Пара заручилася у вересні минулого року.

Нещодавно блогерка приміряла білосніжну сукню для церемонії та показала, як відгуляла дівич-вечір в компанії подруг.

Сина Лева вона народила у шлюбі з Нікітою Добриніним. Вони почали зустрічатися після участі в шоу "Холостяк", проте у 2023 році оголосили про розрив.