"Стала жертвой": мошенники "кинули" Наталку Денисенко

Украинская актриса Наталка Денисенко столкнулась с неприятной ситуацией. Звезда призналась, что доверилась незнакомцам в сети, после чего осталась без большой суммы денег. Теперь она призывает других быть осторожнее.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу звезды в Instagram.
По словам артистки, она искала детские некрашеные волосы с завитком, но не смогла найти нужный товар в Киеве. Во время поисков наткнулась на страницу, которая не вызывала подозрений: аккаунт имел много подписчиков, положительные отзывы и активную переписку.
После того, как продавцы сообщили, что нашли нужный товар, они попросили внести предоплату.
"Я скинула им подписку - 9 тысяч гривен - и они исчезли, конечно", - рассказала она.
Позже актриса призналась, что сама допустила ошибку, ведь не проверила продавцов достаточно тщательно.
"Понимаю, что нужно было проверить еще 100 раз, но, возможно, у кого есть контакты, куда обращаться в киберполицию?" - написала она, обратившись к своим подписчикам.
Денисенко показала переписку с мошенниками (скриншот)
Мошенники обещали вернуть средства, а впоследствии использовали образ актрисы в рекламе.
По словам Денисенко, во время переписки продавцы всячески пытались внушить доверие. Они уверяли, что работают уже много лет, объясняли необходимость большой предоплаты якобы особенностями доставки и даже обещали вернуть деньги, если товар не подойдет.
Однако после получения средств связь с ними оборвалась. После этого актриса решила больше не заказывать товары из-за непроверенных страниц в соцсетях.
Однако на этом проблемы не закончились. Впоследствии артистка обнаружила рекламу онлайн-казино, в которой без ее разрешения использовали видео с ее участием. В ролике создавали впечатление, будто актриса рекламирует азартные игры и рассказывает о собственном выигрыше.
Актриса показала фейковое видео с ее участием (скриншот)
Денисенко подчеркнула, что не имеет никакого отношения к этой рекламе, а видео является фальсификацией.