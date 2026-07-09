"Стала жертвой": мошенники "кинули" Наталку Денисенко

Поверила продавцам и потеряла деньги

По словам артистки, она искала детские некрашеные волосы с завитком, но не смогла найти нужный товар в Киеве. Во время поисков наткнулась на страницу, которая не вызывала подозрений: аккаунт имел много подписчиков, положительные отзывы и активную переписку.

После того, как продавцы сообщили, что нашли нужный товар, они попросили внести предоплату.

"Я скинула им подписку - 9 тысяч гривен - и они исчезли, конечно", - рассказала она.

Денисенко попала на крючок мошенников (скриншот)

Позже актриса призналась, что сама допустила ошибку, ведь не проверила продавцов достаточно тщательно.

"Понимаю, что нужно было проверить еще 100 раз, но, возможно, у кого есть контакты, куда обращаться в киберполицию?" - написала она, обратившись к своим подписчикам.

Денисенко показала переписку с мошенниками (скриншот)

Мошенники обещали вернуть средства, а впоследствии использовали образ актрисы в рекламе.

По словам Денисенко, во время переписки продавцы всячески пытались внушить доверие. Они уверяли, что работают уже много лет, объясняли необходимость большой предоплаты якобы особенностями доставки и даже обещали вернуть деньги, если товар не подойдет.

Однако после получения средств связь с ними оборвалась. После этого актриса решила больше не заказывать товары из-за непроверенных страниц в соцсетях.

Однако на этом проблемы не закончились. Впоследствии артистка обнаружила рекламу онлайн-казино, в которой без ее разрешения использовали видео с ее участием. В ролике создавали впечатление, будто актриса рекламирует азартные игры и рассказывает о собственном выигрыше.

Актриса показала фейковое видео с ее участием (скриншот)

Денисенко подчеркнула, что не имеет никакого отношения к этой рекламе, а видео является фальсификацией.