"Стала жертвою": шахраї "кинули" Наталку Денисенко

Повірила продавцям і втратила гроші

За словами артистки, вона шукала дитяче нефарбоване волосся із завитком, але не змогла знайти потрібний товар у Києві. Під час пошуків натрапила на сторінку, яка не викликала підозр: акаунт мав багато підписників, позитивні відгуки та активне листування.

Після того як продавці повідомили, що знайшли потрібний товар, вони попросили внести передоплату.

"Я скинула їм передплату - 9 тисяч гривень - і вони щезли, звичайно", - розповіла вона.

Денисенко потрапила на гачок шахраїв (скриншот)

Пізніше акторка зізналася, що сама припустилася помилки, адже не перевірила продавців достатньо ретельно.

"Розумію, що треба було перевірити ще 100 разів, але, можливо, у когось є контакти, куди звертатися в кіберполіцію?" - написала вона, звернувшись до своїх підписників.

Денисенко показала переписку з шахраями (скриншот)

Шахраї обіцяли повернути кошти, а згодом використали образ акторки в рекламі. За словами Денисенко, під час листування продавці всіляко намагалися викликати довіру. Вони запевняли, що працюють уже багато років, пояснювали необхідність великої передоплати нібито особливостями доставки та навіть обіцяли повернути гроші, якщо товар не підійде.

Однак після отримання коштів зв'язок із ними обірвався. Після цього акторка вирішила більше не замовляти товари через неперевірені сторінки у соцмережах.

Однак на цьому неприємності не закінчилися. Згодом артистка виявила рекламу онлайн-казино, у якій без її дозволу використали відео з її участю. У ролику створювали враження, ніби акторка рекламує азартні ігри та розповідає про власний виграш.

Акторка показала фейкове відео за її участю (скриншот)

Денисенко наголосила, що не має жодного стосунку до цієї реклами, а відео є фальсифікацією.