"Точно не дам себя в обиду". Билан-Ращук о разделе имущества и будущих судах с бывшим

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук прокомментировала бракоразводный процесс с бывшим мужем Владимиром Ращуком. Она высказалась о разделе совместного имущества и будущих судебных процессах.
Об этом актриса рассказала в интервью РБК-Украина.
Актриса призналась, что общего имущества у них фактически нет. Только недостроенный дом, который непригоден пока для жизни.
"У нас ничего нет. Что он всем рассказывает, будто что-то мне оставил? Недостроенный дом он мне оставил, где я ни жить не могу, ни достроить сейчас, потому что нет такой возможности. А так у нас больше ничего нет. Разве что ребенок у нас есть", - рассказала она.
Также актриса поделилась деталями своего финансового положения. Она понемногу возвращается к работе, чтобы обеспечивать себя и семью.
"Сейчас я возвращаюсь к делам, потому что мне надо за что-то жить. Ведь финансово мне никто не помогает, разве что дочь иногда. Поэтому я сейчас снова начинаю работать", - сказала она.
Поддержкой в непростые времена для Виктории стали подруги и няня, благодаря чему она может совмещать материнство и работу. Хотя усталость дает о себе знать, она быстро проходит с улыбкой сына Яремы.
"Иногда просто хочется лечь и ничего не делать, чтобы никто не звонил, не писал и не выставлял дедлайнов. Хочется элементарно поспать. Но даже когда ты максимально уставшая, а это чудо улыбается на все свои 32 несуществующих зуба... Он у меня такой позитивный мальчик", - поделилась она.
По словам актрисы, впереди ее ждет судебное заседание по разводу, которое состоится 8 июня.
Также будет отдельный процесс по ребенку, поскольку пока они с Владимиром в этом вопросе не пришли к согласию.
Актриса настроена серьезно. Она подчеркнула, что обидеть себя не даст, поэтому уверена, что процессы будут непростыми.
"У нас будет суд. Думаю, очень тяжелый, потому что я стану на защиту себя, своего достоинства и чести. Теперь я себя точно не дам обидеть", - подчеркнула она.