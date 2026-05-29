"Точно не дам себе образити". Білан-Ращук про розподіл майна та майбутні суди з колишнім

00:27 29.05.2026 Пт
2 хв
Акторка розповіла про свій фінансовий стан та яким бачить процес офіційного розлучення
aimg Сюзанна Аль Маріді
Вікторія Білан-Ращук (фото: РБК-Україна)

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук прокоментувала процес розлучення з колишнім чоловіком Володимиром Ращуком. Вона висловилася про розподіл спільного майна та майбутні судові процеси.

Про це акторка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Білан-Ращук про розподіл майна і фінанси

Акторка зізналася, що спільного майна у них фактично не має. Лише недобудований будинок, який непридатний наразі для життя.

"У нас нічого немає. Що він усім розказує, ніби щось мені залишив? Недобудований будинок він мені залишив, де я ні жити не можу, ні добудувати зараз, бо немає такої можливості. А так у нас більше нічого немає. Хіба дитина у нас є", - розповіла вона.

Також акторка поділилася деталями свого фінансового становища. Вона потроху повертається до роботи, аби забезпечувати себе та родину.

"Зараз я повертаюся до справ, бо мені треба за щось жити. Адже фінансово мені ніхто не допомагає, хіба що донька інколи. Тому я зараз знову починаю працювати", - сказала вона.

Білан-Ращук з колишнім (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Підтримкою у непрості часи для Вікторії стали подруги та няня, завдяки чому вона може поєднувати материнство та роботу. Хоча втома дає про себе знати, вона швидко минає з усмішкою сина Яреми.

"Інколи просто хочеться лягти й нічого не робити, щоб ніхто не дзвонив, не писав і не виставляв дедлайнів. Хочеться елементарно поспати. Але навіть коли ти максимально втомлена, а це чудо усміхається на всі свої 32 неіснуючі зуби... Він у мене такий позитивний хлопчик", - поділилася вона.

Якими будуть суди з Ращуком

За словами акторки, попереду на неї чекає судове засідання щодо розлучення, яке відбудеться 8 червня.

Також буде окремий процес щодо дитини, оскільки наразі вони з Володимиром у цьому питанні не дійшли згоди.

Акторка налаштована серйозно. Вона наголосила, що образити себе не дасть, тому впевнена, що процеси будуть непростими.

"У нас буде суд. Думаю, дуже важкий, бо я стану на захист себе, своєї гідності та честі. Тепер я себе точно не дам образити", - підкреслила вона.

