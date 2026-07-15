"В статусе ветерана". Женя Галич уволился со службы и раскрыл причину

Что сказал Женя Галич об увольнении со службы

Еще в начале полномасштабного вторжения музыкант встал в защиту страны и участвовал в боевых действиях. Теперь его статус изменился.

"Я сейчас нахожусь в статусе ветерана", - признался он.

По словам Жени, его списали с военной службы, но он продолжает помогать военным. Вместе с собратьями из 135 батальона он занимается поддержкой ветеранов, действующих военнослужащих и членов их семей.

Женя Галич уволился со службы (фото: instagram.com/jenia_galich)

Кроме этого, артист планирует создавать новый материал для О.Torvald и работать над сольным проектом.

"В августе будем писать новый альбом. И я больше занимаюсь сольным проектом, много выступаю как сольный артист. И в августе выйдет мой сольный альбом. Так что много работы", - поделился он.

Причина увольнения со службы

Также музыкант объяснил, что после последних выездов у него появились проблемы со здоровьем, из-за которых он долгое время провел в госпитале.

"К сожалению, я уволился по состоянию здоровья. Так уже получилось после наших последних выездов, что я не смог активно участвовать в боевых действиях и провел достаточное количество времени в госпитале. Это было почти четыре месяца", - отметил он.

В течение месяцев певец также проходил многочисленные медицинские обследования. В конце концов, было принято решение об увольнении со службы.

"После девяти месяцев обследований, рассуждений, колебаний меня списали", - добавил он.

Галич назвал причину увольнения со службы (фото: instagram.com/jenia_galich)

Каким был путь Жени Галича в армии

О мобилизации музыканта стало известно в апреле 2022 года. У него есть звание лейтенанта.

Он выполнял военные задачи в составе 135-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны, в частности участвовал в обороне Бахмута.

Самый страшный день для артиста случился осенью 2022 года. Тогда во время боев за поселок Ямполь в Донецкой области подразделение, в котором служил Галич, оказалось в окружении. К счастью, военным удалось вырваться.

Также в августе 2023 года Женя с побратимами попал в ДТП.

"Жизнь дала нам еще один шанс. Значит, мы здесь нужны", - писал тода он.

Уже в октябре 2024 года он сообщил, что продолжает службу в Киеве, занимаясь материально-техническим обеспечением.