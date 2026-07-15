"У статусі ветерана". Женя Галич звільнився зі служби та розкрив причину

Що сказав Женя Галич про звільнення зі служби

Ще на початку повномасштабного вторгнення музикант встав на захист країни та брав участь в бойових діях. Тепер його статус змінився.

"Я зараз знаходжуся у статусі ветерана", - зізнався він.

За словами Жені, його списали з військової служби, але він продовжує допомагати військовим. Разом з побратимами зі 135 батальйона він займається підтримкою ветеранів, чинних військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Женя Галич звільнився зі служби (фото: instagram.com/jenia_galich)​​​​​​​

Крім цього, артист планує створювати новий матеріал для О.Torvald та працювати над сольним проєктом.

"В серпні будемо писати новий альбом. І я більше займаюся сольним проектом, багато виступаю як сольний артист. І в серпні вийде мій сольний альбом. Так що багато роботи", - поділився він.

Причина звільнення зі служби

Також музикант пояснив, що після останніх виїздів у нього з'явилися проблеми зі здоров'ям, через які він тривалий час провів у шпиталі.

"На жаль, я звільнився за станом здоров'я. Так вже вийшло після наших останніх виїздів, що я не зміг брати активну участь в бойових діях і провів достатню кількість часу в шпиталі. Це було майже чотири місяці", - зазначив він.

Протягом місяців співак також проходив численні медичні обстеження. Зрештою було ухвалено рішення про звільнення зі служби.

"Після дев'яти місяців обстежень, міркувань, вагань мене було списано", - додав він.

Галич назвав причину звільнення зі служби (фото: instagram.com/jenia_galich)

Яким був шлях Жені Галича у війську

Про мобілізацію музиканта стало відомо у квітні 2022 року. У нього є звання лейтенанта.

Він виконував військові завдання у складі 135-го батальйону 114-ї окремої бригади територіальної оборони, зокрема брав участь в захисті Бахмута.

Найстрашніший день для артиста стався восени 2022 року. Тоді під час боїв за селище Ямпіль на Донеччині підрозділ, у якому служив Галич, опинився в оточенні. На щастя, військовим вдалося вирватися.

Також у серпні 2023 року Женя з побратимами потрапив у ДТП.

"Життя дало нам ще один шанс. Значить ми тут потрібні", - писав тоді він.

Вже у жовтні 2024-го він повідомив, що продовжує службу в Києві, займаючись матеріально-технічним забезпеченням.