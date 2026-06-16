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"Нашел своего человека". Том Холланд растрогал признанием о Зендее и их свадьбе

20:47 16.06.2026 Вт
3 мин
Актер отреагировал на ИИ-фото фанатов и подтвердил слухи о новом этапе в своей жизни
aimg Сюзанна Аль Мариди
Том Холланд и Зендея (фото: Getty Images)

Том Холланд и Зендея - одна из самых загадочных пар Голливуда. Они почти не комментируют свои отношения, что заставляет фанатов не только строить догадки, но и создавать свадебные коллажи с помощью ИИ. Наконец актер отреагировал на волну обсуждений вокруг тайной женитьбе и раскрыл, чем особенный их союз.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разговор актера с Esquire.

Больше интересного: Стилист Зендеи рассказал о ее свадьбе с Томом Холландом

Что сказал Том Холланд о свадьбе с Зендеей

Актер прокомментировал появление в сети якобы кадров с церемонии, которые создали фанаты с помощью искусственного интеллекта. К этому он отнесся с юмором, хотя его бабушка подумала, что ее не пригласили на свадьбу.

Он также рассказал, приходилось ли объяснять другим родственникам, что фотографии поддельные. Своим ответом он подтвердил, что свадьба все-таки состоялась.

"Нет, потому что они все были там", - заявил звезда "Человека-паука" после короткой паузы.

Холланд и Зендея (фото: Getty Images)

Том не стал вдаваться в подробности. Они с возлюбленной продолжают держать личные моменты отношений подальше от публичности.

"Это все, что ты узнаешь по этому поводу", - сказал он собеседнику после его попытки выяснить больше.

В то же время актер сделал редкое признание о Зендее, подчеркнув их взаимную поддержку в работе и жизни.

"Наша профессия может ставить нас в очень стрессовые ситуации. Невероятно важно иметь прочный фундамент отношений, который выдержит испытание временем", - отметил он.

По словам Тома, благодаря общему опыту в актерстве они понимают друг друга как никто другой.

"Я считаю это настоящим подарком, потому что просто не представляю, как мог бы иметь что-то подобное с кем-то другим. Для меня все просто: я нашел своего человека. Она - мой лучший друг. Я счастлив именно рядом с ней. Кроме того, я никогда раньше не чувствовал себя настолько поддержанным и защищенным. Никогда", - сказал он.


История Зендеи и Тома Холланда

Об отношениях пары, познакомившейся на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой", стало известно летом 2021 года. Тогда появились фотографии, на которых они целуются в автомобиле.

В начале 2025-го Зендея продемонстрировала бриллиантовое кольцо на церемонии "Золотой глобус", что спровоцировало слухи о помолвке. Позже стало известно, что Том сделал предложение еще в декабре 2024-го.

По словам его отца Доминика, он получил согласие родителей возлюбленной и тщательно готовился к событию.

А уже зимой этого года Зендея подогрела слухи о тайной свадьбе, появившись на публике с золотым кольцом на пальце. В марте она также развеяла сомнения "свадебным" образом на показе Louis Vuitton.

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