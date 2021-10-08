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Актуальні формули: стиліст показала, як не можна носити спідницю з пуховиком

Автор: Тетяна Турчанікова

Восени і взимку як і раніше хочеться виглядати стильно і актуально, але погода диктує свої умови: в холоди і морози-не до спідниці.

Але не поспішайте відмовлятися від спокусливих луків, стиліст Ольга Стильно-доступно розповіла в своєму Instagram, як поєднувати спідницю з пуховиком - так точно буде тепло в будь-якому вбранні.

Як носити спідницю з пуховиком в 2021: прості правила

  • Пуховик до середини стегна не поєднується зі спідницею-олівець по коліно, краще виглядає спідниця довжиною міді.

  • Короткі пуховики сочета.тся з усіма видами спідниць. Образ не повинен бути"в обліпку".

  • Поєднання середньої довжини пуховика і спідниці міні - не завжди вдало. Вони не повинні збігатися по довжині, інакше буде враження, що ви забули надіти спідницю.

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  • При виборі пуховика середньої довжини краще віддавати перевагу спідницям наближених відтінків.

  • Відмінний мікс фактур і стилів - актуальний пуховик і летить спідниця, спідниця плісе.

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Облягаючий пуховик і трикотажна спідниця виглядають невдало.

Як поєднувати пуховик і спідницю в 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст показала несподіваний тренд зими-2021, крім штучного хутра.

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