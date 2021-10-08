Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком

Осенью и зимой по-прежнему хочется выглядеть стильно и актуально, но погода диктует свои условия: в холода и морозы - не до юбки.
Но не спешите отказываться от соблазнительных луков, стилист Ольга Стильно-доступно рассказала в своем Instagram, как сочетать юбку с пуховиком - так точно будет тепло в любом наряде.
Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень
Наиболее выгодно смотрится: Андре Тан показал, что носить осенью девушкам plus size
Облегающий пуховик и трикотажная юбка смотрятся неудачно.
Раньше стилист показала неожиданный тренд зимы-2021, кроме искусственного меха.