ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше

Новость на русском →
Понеділок 09 серпня 2021 19:07
Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше Прості лайфхаки, щоб виглядати ще краще (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)
Автор: Тетяна Турчанікова

Не тільки моделям плюс-сайз, але будь-якій дівчині хочеться здаватися ще стрункішою, особливо - на фото! Виявляється, це легко зробити за допомогою одягу.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму блозі в Instagram назвала п'ять прийомів - золотих правил моделей плюс-сайз, які допомагають їм виглядати на всі сто відсотків на будь-якому фото і показах.

Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше
Знамениті моделі давйно користуються цими правилами (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)

Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак

П'ять прийомів, які допоможуть виглядати на пару розмірів худіше

  • Коригуюча білизна - половина успіху у вашому бажанні виглядати стрункіше. Сучасна коригуюча / моделююча білизна творить чудеса! Їм не нехтують навіть голлівудські діви розміру XS і X.

Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше

  • Полуприлягаючий крій - вироби м'яко повторюють контури вашого тіла, а при правильній щільності тканин, навіть приховують недоліки, особливості та нюанси фігури.

Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше

  • Співмірність - один з основних, але недооцінених прийомів стрункості. Повірте, іноді навіть така дрібниця, як ширина каблука, може змастити враження від образу.

Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше

Мотиви 80-х, спідниці-плісе, прилеглий крій: стиліст розповіла, що буде модно восени 2021

  • Намагайтеся створювати луки, в яких буде простежуватися вертикаль, тоді ваші форми будуть виглядати вужчими, пласкішими та менш важкими.

Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри меншеПрості прийоми від стиліста, якими давно користуються моделі плюс-сайз (фото: instagram.com/faila_spb)

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше

Будь-якій дівчині хочеться виглядати ще трохи стрункішою (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)

  • Навіть маючи пишні форми, не варто забувати про свою жіночність. Вашим помічником може стати плаття на запАх, яке підкреслить спокусливі вигини і витягне силует.

Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше

Таке плаття прикрасить всіх (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст назвала топ речей, які потрібні в серпні кожній.

Читайте LITE в Google News
стиль стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
До України суне атмосферний фронт: як зміниться погода на тижні
До України суне атмосферний фронт: як зміниться погода на тижні