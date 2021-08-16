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Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Осінні тренди пророкують повернення на взуттєву полицю ботфортів, а з ними поруч стоятимуть армійські чоботи - тож в моді і те, і інше - обирайте ті, які більше підходять до випадку!

Але, звичайно ж, це далеко не всі тренди осені 2021, розповіла у своєму блозі Instagram стиліст Тетяна Базлова.

Осінь - пора діставати ботфорти (фото: instagram.com/rosiehw)

Яке взуття буде в тренді восени 2021

  • Челсі - елегантні і на грубій підошві

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

  • Лофери на грубій підошві, черевики

  • Високі кеди з щільної шкіри

  • Армійські черевики

  • Жокейські чоботи

На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

  • Ботильйони з вузькою халявою

  • Ботфорти

  • Чоботи-труби

Пікс, маллет і чубчик: стиліст показала найтрендовіші стрижки 2021

Яке взуття купити на осінь (фото: instagram.com/tatibazlova)

Раніше стиліст розповіла, як виглядати на два розміри менше.

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