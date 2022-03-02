Balenciaga висловили підтримку Україні: ні війні!

Зірки шоу-бізнесу і модної індустрії продовжують демонстриувати свою підтримку постраждалим від російської агресії. Цього разу свою думку з приводу військових дій висловив бренд Balenciaga .

На офіційній сторінці марки в мережі Instagram з'явилася публікація у вигляді українського прапора. Варто відзначити, що заради даного поста вони порушили давню традицію "порожнього" аккаунта.

У заяві його творці відзначили, що вони за мир, а також закликали до допомоги біженцям з України.

"Ми за мир і пожертвували WFP на підтримку першої гуманітарної допомоги українським біженцям. Найближчими днями ми відкриємо наші платформи, щоб повідомляти і передавати інформацію про ситуацію в Україні. Перейдіть за посиланням в біо, щоб зробити пожертвування прямо зараз", – написано в офіційному акаунті бренду.

У сторіз з'явилися репости реальних військових фото. На знімку дитина-біженець з України, що змушена покинути країну після вторгнення Росії, склала руки у вигляді серця в очікуванні транспорту на станції Нюгаті в Будапешті, Угорщина. Фото було зроблено 28 лютого 2022-го року. Чим підтвердили готовність демонструвати факти без прикрас і узагальнення.