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Balenciaga висловили підтримку Україні: ні війні!

Автор: Ольга Турчанікова

Зірки шоу-бізнесу і модної індустрії продовжують демонстриувати свою підтримку постраждалим від російської агресії. Цього разу свою думку з приводу військових дій висловив бренд Balenciaga.

На офіційній сторінці марки в мережі Instagram з'явилася публікація у вигляді українського прапора. Варто відзначити, що заради даного поста вони порушили давню традицію "порожнього" аккаунта.

У заяві його творці відзначили, що вони за мир, а також закликали до допомоги біженцям з України.

"Ми за мир і пожертвували WFP на підтримку першої гуманітарної допомоги українським біженцям. Найближчими днями ми відкриємо наші платформи, щоб повідомляти і передавати інформацію про ситуацію в Україні. Перейдіть за посиланням в біо, щоб зробити пожертвування прямо зараз", – написано в офіційному акаунті бренду.

У сторіз з'явилися репости реальних військових фото. На знімку дитина-біженець з України, що змушена покинути країну після вторгнення Росії, склала руки у вигляді серця в очікуванні транспорту на станції Нюгаті в Будапешті, Угорщина. Фото було зроблено 28 лютого 2022-го року. Чим підтвердили готовність демонструвати факти без прикрас і узагальнення.

Також читайте: 75-й Каннський кінофестиваль відмовився приймати делегацію Росії.

Днями також Федерація високої моди висловила підтримку Україні.

Раніше український Vogue закликав світові будинки моди зупинити експорт до Росії.

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