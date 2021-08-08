Трапеція і перевернутий конус: стиліст показала найактуальніші підбори осіннього сезону
Нашим чоловікам, здається, ніколи не стати підкаблучниками! Максимум - підкросівочниками. Тому що на сотню дівчат, за статистикою, всього лише одна - на підборах. І це не точно.
Стиліст Зоя Паніна показала у своєму Instagram, які каблуки будуть в тренді восени 2021.
Для тих, хто все ж розуміє, що каблуки змінюють весь образ: відразу спинка рівніше, груди - вище, погляд - яскравіше.
Я не закликаю всіх цю ж секунду застрибувати на каблуки і бігти підкорювати всесвіт. Для здоров'я і зручності немає нічого кращого кросівок. І ми їх вже нікому і ні за що не віддамо без бою. Але ви все ж збережете шпаргалку найактуальніших каблуків цього сезону.
З каблуками легко виглядати стильно (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Які підбори будуть в тренді в цьому сезоні: шпаргалка
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Шпилька і цеглинка
- Конус і фігурний
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Віденський каблук
- Стовпчик і kitten heel
- Перевернутий конус
- Танкетка і платформа
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Трапеція і ковбойський
- Авангардний
Які підбори обираєте? (фото: https://www.instagram.com/ya_zoya_)
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