Трапеція і перевернутий конус: стиліст показала найактуальніші підбори осіннього сезону

Я не закликаю всіх цю ж секунду застрибувати на каблуки і бігти підкорювати всесвіт. Для здоров'я і зручності немає нічого кращого кросівок. І ми їх вже нікому і ні за що не віддамо без бою. Але ви все ж збережете шпаргалку найактуальніших каблуків цього сезону.