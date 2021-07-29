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Кежуал і оверсайз: Андре Тан показав, як модно одягнути дитину в школу в 2021

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Четвер 29 липня 2021 11:37
Кежуал і оверсайз: Андре Тан показав, як модно одягнути дитину в школу в 2021 Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Шкільна мода осені 2021 буде найрізноманітніша, тут головне - вибирати яскраві речі і не боятися підкреслити індивідуальність дитини!

Так, український дизайнер Андре Тан пропонує школярам вбратися в кежуал, оверсайз і навіть речі-"унісекс", повідомляє прес-служба дизайнера. Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу Andre TAN Kids-осінь-зима 21 / 22.

Кежуал і оверсайз: Андре Тан показав, як модно одягнути дитину в школу в 2021

Школярі мають оцінити нову колекцію Андре Тана (фото: прес-служба дизайнера)

Колекція відображає світові тренди і особисте уявлення дизайнера про сучасний одяг для дітей - стильний і зручний casual. У новій колекції, все як у дорослих, дотримані тренди на oversize і unisex - це виглядає модно і точно сподобається підростаючому школяру.

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У колекції - сорочки вільного крою, штани та спідниці, сукні, блузи, світшоти і худі, лонгсліви і бомбери, а також куртки. З представленого розмаїття речей легко зібрати стильний шкільний образ, який підкреслить індивідуальність дитини, і допоможе йому влитися в компанію справжнім модником.

Кежуал і оверсайз: Андре Тан показав, як модно одягнути дитину в школу в 2021

Стильно і зручно (фото: прес-служба дизайнера)

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Одяг пошитий з високоякісних тканин, і не сковує рухів. У ньому комфортно протягом дня, будь то школа, прогулянка або вечірка з друзями. Основні кольори колекції: сірий, білий, бежевий, зелений, чорний і темно-синій.

Кежуал і оверсайз: Андре Тан показав, як модно одягнути дитину в школу в 2021

Щоб всі дівчата дивилися тільки на тебе (фото: прес-служба дизайнера)

Серед "фішок" одягу - улюблені фрази тінейджерів, оригінальні написи, схожі на тимчасові татуювання, а ще принт-комікс, і веселі зображення кота Поролона, який давно став впізнаваним мемом.

Кежуал і оверсайз: Андре Тан показав, як модно одягнути дитину в школу в 2021

Від суконь до світшотів (фото: прес-служба дизайнера)

Нова колекція була б неповноцінною без рюкзаків для підлітків YES. Ця колаборація - базові кольори, продумана система зберігання, практичні матеріали і висока якість виробів.

Раніше стиліст підказала, який мінімум точно взяти з собою на море.

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