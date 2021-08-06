Белла Хадід показала три сукні, які повинні бути в гардеробі кожної модниці

Першу з них суконь придбати, поки не закінчився теплий сезон. У білизняному стилі, на тонких бретельках, довжиною до середини ікри і головне - з великими білими квітами, вона так і проситься бути вигуляною на літній терасі ресторану, у відпустці або на прогулянці містом. Восени плаття відмінно можна комбінувати з накидкою, як це робить Белла, кардиганом і черевиками.

Белла Хадід обожнює сукні в білизняному стилі (фото: instagram.com/bellahadid)

Другий образ Хадід - плаття з знову модним силуетом"русалка". Дівчина вибрала варіант з напівпрозорої тканини, під яким відмінно видно нижню білизну. Доповнила його червоними туфлями, великими браслетами і шкарпетками. Якщо ви любите менш екстравагантні вбрання, просто зверніть увагу на форму.

Екстравагантні виходи теж їй під силу (фото: instagram.com/bellahadid)

Третій лук - для розкішного виходу в світ. Сукня з витонченим ліфом, врівноважена важкими складками на спідниці, виглядає просто приголомшливо. Мінімалістичний крій доповнює "квітка" з пір'я на плечі в дусі образів Керрі Бредшоу. Ідеально!

Белла в розкішному вечірньому образі (фото: instagram.com/bellahadid)