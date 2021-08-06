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Белла Хадид показала три платья, которые должны быть в гардеробе каждой модницы

Автор: RBC.UA

Белла Хадид показала новую роскошную съемку, где примерила три дизайнерских платья.

Пост стал наглядным пособием, какие вещи обязательно нужны в гардеробе любой уважающей себя модницы.

Первое из платьев стоит приобрести, пока не закончился теплый сезон. В бельевом стиле, на тонких бретельках, длиной до середины икры и главное - с крупными белыми цветами, оно так и просится быть выгулянным на летней террасе ресторана, в отпуске или на прогулке по городу. Осенью его отлично можно комбинировать с накидкой, как это делает Белла, кардиганом и ботинками.

Белла Хадид обожает платья в бельевом стиле (фото: instagram.com/bellahadid)

Второй образ Хадид - платье с вновь модным силуэтом "русалка". Девушка выбрала вариант из полупрозрачной ткани, под которым отлично видно нижнее белье. Дополнила его красными туфлями, крупными браслетами и носками. Если вы любите менее экстравагантные наряды, просто обратите внимание на форму.

Экстравагантные выходы тоже ей под силу (фото: instagram.com/bellahadid)

Третий наряд - для роскошного выхода в свет. Платье с утонченным лифом, уравновешенное тяжелыми складками на юбке, смотрится просто потрясающе. Минималистичный крой дополняет "цветок" из перьев на плече в духе нарядов Кэрри Брэдшоу. Идеально!

Белла в роскошном вечернем образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Ранее мы писали о новых жарких домашних фото Беллы в нижнем белье.

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