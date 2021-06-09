Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

Лляні шорти - для прогулянок, джинсові - куди завгодно, навіть в офіс.

Класика - хоч в ресторан з коханим, хоч на ділову зустріч.

Короткі шорти доречні на пляжі, а довгі можна комбінувати з класичним верхом і відправитися так на роботу.

Шорти, ніби обрізані з джинсів, - актуальний варіант. З піджаком виглядає дуже по-діловому.

Короткі джинсові шорти найкраще підійдуть для теплих літніх прогулянок.

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Шкіряні шорти - привіт з 90-х, такі моделі будуть особливо актуальними цього літа в місті. Вони відмінно виглядають і з топом, і з сорочкою.

Які шорти вибрати на літо в місті (фото: instagram.com/infashionyou)