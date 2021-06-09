RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Шорти-комфортна і стильна частина літнього гардеробу. Але якщо у відпустку можна відправитися в будь-якої моделі, хоч в ультракоротких, хоч в суперобтягивающих, то для міста варто вибирати більш класичні варіанти - бермуди та велосипедки.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Наталія Фешнловер.

Які шорти вибрати для міста на літо 2021

Лляні шорти - для прогулянок, джинсові - куди завгодно, навіть в офіс.

Класика - хоч в ресторан з коханим, хоч на ділову зустріч.

Короткі шорти доречні на пляжі, а довгі можна комбінувати з класичним верхом і відправитися так на роботу.

Шорти, ніби обрізані з джинсів, - актуальний варіант. З піджаком виглядає дуже по-діловому.

Короткі джинсові шорти найкраще підійдуть для теплих літніх прогулянок.

Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді

Шкіряні шорти - привіт з 90-х, такі моделі будуть особливо актуальними цього літа в місті. Вони відмінно виглядають і з топом, і з сорочкою.

Які шорти вибрати на літо в місті (фото: instagram.com/infashionyou)

Дивіться також, які зачіски і зачіски вибирають влітку 2021 топові блогери з усього світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України одеждастильстилист