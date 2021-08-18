RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блискучі тканини і оверсайз: стиліст розповіла про головні тренди літа 2022

Автор: Тетяна Турчанікова

Літо майже закінчилося і, розбираючи речі, волею-неволею замислюєшся: викинути або залишити на наступний теплий сезон? От би знати, що буде модно влітку 2022!

Стиліст Рита Степанченко "заглянула в майбутнє" і закрила в своєму Instagram питання на тему "а чи буде це актуально". ⁣⁣⠀

Мікс з елегантності і сексуальності завжди в тренді (фото: instagram.com/leoniehanne)

Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021

Що буде в тренді влітку 2021:

  • буде блиск. Важкі часи завжди призводять до блиску, свята, пір'я і паєток

  • буде більше облягання і прозорості (гіперсексуальні облягаючі сукні і топи⁣

  • залишиться оверсайз
  • кроп-топи і бра-топи теж залишаються
  • драпірування і дрібне плісе на топах / сукнях
  • чорно-білий принт і колорблок увійшов в тренди навесні 2021 і залишиться влітку 2022
  • зелені відтінки дійдуть до 2022 року
  • з'явиться більше чистих відтінків
  • бахрома не покидає подіум і тренди
  • додасться мікс з елегантності і сексуальності - античні сукні
  • про взуття: все що є зараз залишиться + додасться платформа на босоніжках
  • про сумки: з'являться принтовані моделі.

Раніше стиліст розповіла про головний тренд осені: трикотажному тотал луці.

Також стиліст відкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі: як виглядати жіночно та сексуально.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлі