Блискучі тканини і оверсайз: стиліст розповіла про головні тренди літа 2022

Літо майже закінчилося і, розбираючи речі, волею-неволею замислюєшся: викинути або залишити на наступний теплий сезон? От би знати, що буде модно влітку 2022!
Стиліст Рита Степанченко "заглянула в майбутнє" і закрила в своєму Instagram питання на тему "а чи буде це актуально". ⠀
Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021
буде блиск. Важкі часи завжди призводять до блиску, свята, пір'я і паєток
буде більше облягання і прозорості (гіперсексуальні облягаючі сукні і топи
Раніше стиліст розповіла про головний тренд осені: трикотажному тотал луці.
Також стиліст відкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі: як виглядати жіночно та сексуально.