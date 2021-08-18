Блестящие ткани и оверсайз: стилист рассказала о главных трендах лета 2022

Лето почти закончилось и, разбирая вещи, волей-неволей задумываешься: выбросить или оставить на следующий теплый сезон? Вот бы знать, что будет модно летом 2022!
Стилист Рита Степанченко "заглянула в будуще" и закрыла в своем Instagram вопросы на тему "а будет ли это актуально". ⠀
Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021
будет блеск. Трудные времена всегда приводят к блеску, празднику, перьям и пайеткам
будет больше облегания и прозрачности (гиперсексуальные облегающие платья и топы)
Раньше стилист рассказала о главном тренде осени: трикотажном тотал луке.
Также стилист открыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли: как выглядеть женственнно и сексуально.