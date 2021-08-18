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Блестящие ткани и оверсайз: стилист рассказала о главных трендах лета 2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Лето почти закончилось и, разбирая вещи, волей-неволей задумываешься: выбросить или оставить на следующий теплый сезон? Вот бы знать, что будет модно летом 2022!

Стилист Рита Степанченко "заглянула в будуще" и закрыла в своем Instagram вопросы на тему "а будет ли это актуально". ⁣⁣⠀

Микс из элегантности и сексуальности всегда в тренде (фото: instagram.com/leoniehanne)

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

Что будет в тренде летом 2021:

  • будет блеск. Трудные времена всегда приводят к блеску, празднику, перьям и пайеткам

  • будет больше облегания и прозрачности (гиперсексуальные облегающие платья и топы) ⁣

  • останется оверсайз
  • кроп-топы и бра-топы тоже остаются
  • драпировки и мелкое плиссе на топах / платьях
  • черно-белый принт и колорблок вошел в тренды весной 2021 и останется летом 2022
  • зеленые оттенки дойдут до 2022 года
  • появится больше чистых оттенков
  • бахрома не покидает подиум и тренды
  • добавится микс из элегантности и сексуальности - античные платья
  • про обувь: все что есть сейчас останется + добавится платформа на босоножках
  • про сумки: появятся принтованные модели.

Раньше стилист рассказала о главном тренде осени: трикотажном тотал луке.

Также стилист открыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли: как выглядеть женственнно и сексуально.

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Роузи Хантингтон-Уайтли