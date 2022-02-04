Брючні костюми, сорочки-оверсайз і іменні чокери: Джіджі Хадід демонструє наймодніші речі майбутньої весни

Після тривалого періоду затишшя, пов'язаного з народженням дочки, Джіджі Хадід повертається до активного життя і кар'єри. Тепер дівчина зосередилася не тільки на моделінгу, вона мріє створити своє агентство або продюсерську компанію. Але зйомки, як і раніше, є в її розкладі.

Джіджі Хадід для березневого номера (фото: instagram.com/instylemagazine)

На сторінках InStyle супермодель продемонструвала, що майбутньої весни нам точно знадобляться картаті блейзери, міні-спідниці, брючні костюми, високі шкарпетки, білі сорочки і чокери з буквами, які підкорили модниць всієї планети ще минулого літа. Також старша сестра Белли Хадід показала пару вечірніх образів, примірявши блискучу сукню та панчохи з фантазійними візерунками.

Джіджі показала масу стильних образів (фото: instagram.com/instylemagazine)

В інтерв'ю вона також торкнулася теми особистого життя і материнства. Народивши дочку в дуже молодому віці, вона зізнається, що часом сама дивується, що її життя наповнюють турботи про дитячу їжу, а не про тусовки. Тим не менш, Джіджі щаслива.

"Вона так розумна і так обізнана – захоплюється Джіджі. – Вона спостерігає за всім, завжди вчиться і шукає... Я досі не можу в це повірити. Багато моїх подруг-мам відчувають те ж саме. Ви одержимі дітьми, але іноді думаєте: "Боже мій, звідки ти?".

Що стосується розставання з батьком своєї дитини, а також інших складних моментів минулого року, Хадід зуміла і тут залишитися оптимісткою.

"Мені нагадали, що коли ми проводимо час з людьми, важливо цінувати його і не витрачати даремно. Навіть якщо вам складно, знайдіть в цьому що-небудь позитивне", – радить Джіджі.