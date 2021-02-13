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Брюки-палаццо чи шовкова сукня: Андре Тан порадив, у що вбратися на День святого Валентина

Автор: Lite

Український дизайнер Андре Тан розповів, як краще вбратися на День святого Валентина, щоб довго не ламати собі голову з вибором одягу.

Образами і фото прикладів стильних нарядів він поділився у своєму Instagram.

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"Рожеві сердечка, валентинки, квіти і поцілунки після вистави "Ромео і Джульєтта" - все це чекає на нас вже в цю неділю. А що б ви не ламали голову над тим, що ж надіти, я зробив для вас добірку актуальних образів згідно з дрес-кодом.

В ресторан

Оверсайз сорочка з асиметричним кроєм рукава і малиновим кантиком - я більше не можу приховувати від вас цей образ. З вузькими легінсами або брюками-сигаретками це буде виглядати нереально красиво і оригінально.

В кіно

З-за карантину багато прем'єр перенесли. Але ж цілуватися можна під будь-який фільм! Як щодо джинсовій спідниці-олівця з бахромою? Це просто хітяра 2021 року. Також додайте шовкову блузку кольору тоффі. Доповнити образ можна грубими черевиками на широкій підошві. Черевики челсі також дуже добре підійдуть.

На каток або атракціони

Навіть у такій складній ситуації я про вас подбав! Трикотажний комфортний костюм: теплий оверсайз светр з дизайнерською кишенею і штани-палаццо. Доповнити образ можна кросівками і теплою панамкою.

В театр

Дрес-код black tie в театрі вже не актуальний, а ось правило маленької сумки відіграє велику роль (погодьтеся, величезні офісні сумки будуть виглядати дивно в глядацькому залі). Краще уникати в образі футуристичних принтів і неонових відтінків. Тому це шовкове плаття вам просто необхідно! Не забудьте про прикраси.

В домашній обстановці

Це не привід сидіти в бігуді на романтичному вечері! Шовкові брюки-палаццо зроблять з вас довгоногу лань, а сорочка приховає всі недоліки. До речі, збалансувати розслабленість костюма при виході на вулицю допоможуть ботильйони kitten heels і сумка чіткої форми", - поділився Андре.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Нагадаємо, Андре Тан назвав одну річ, яка потрібна в кожному гардеробі: найкраща інвестиція в свій гардероб.

Також Андре Тан розповів про головні помилки в підборі аксесуарів: шапка і рукавички одного кольору - це нудно.

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