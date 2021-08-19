Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021
У гардеробі кожної дівчини є речі, які вже застаріли, є актуальна база - речі з тривалим терміном придатності і є самий тренд!
Як відрізнити їх один від одного, щоб восени 2021 бути на модній хвилі, розповіла і показала стилістка Самаль Сан у своєму мікроблозі в instagram.
Актуальна база - як правило, це лаконічний, напівприлеглий крій одягу і мінімалістичний дизайн.
Тренди - гостромодні речі, речі на піку моди в даний момент, цікаві, з родзинкою.
Застарілі - речі, фасон яких на сьогоднішній день застарів.
Піджаки-оверсайз, як і раніше, в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)
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Що в тренді, що застаріло: осінь 2021
- Пальто
- Комбінезон
Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021
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Трикотажне плаття
- Светр
- Сорочка
Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021
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Джинси
- Плаття
- Спідниця
- Тренч
Які речі переважають у вас в шафі (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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