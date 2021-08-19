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Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

Новость на русском →
Четвер 19 серпня 2021 09:01
Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021 Що з одягу викинути, а що залишити? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

У гардеробі кожної дівчини є речі, які вже застаріли, є актуальна база - речі з тривалим терміном придатності і є самий тренд!

Як відрізнити їх один від одного, щоб восени 2021 бути на модній хвилі, розповіла і показала стилістка Самаль Сан у своєму мікроблозі в instagram.

Актуальна база - як правило, це лаконічний, напівприлеглий крій одягу і мінімалістичний дизайн.

Тренди - гостромодні речі, речі на піку моди в даний момент, цікаві, з родзинкою.

Застарілі - речі, фасон яких на сьогоднішній день застарів.

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021Піджаки-оверсайз, як і раніше, в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)

Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красою

Що в тренді, що застаріло: осінь 2021

  • Пальто

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Комбінезон

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021

  • Трикотажне плаття

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Светр

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Сорочка

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021

  • Джинси

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Плаття

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Спідниця

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Тренч

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

Які речі переважають у вас в шафі (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст розкрила секрети стилю Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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