Я почуваю себе молодою: 51-річна Дженніфер Лопес оголилася для глянцю

Дженніфер Лопес стала героїнею нового номера WSJ. Magazine. Для зйомки вічно молодій знаменитості підібрали масу стильних образів. Але всі вони, незважаючи на різну ступінь відвертості, підкреслили досконале тіло зірки.

Співачка обожнює стильні зйомки (фото: instagram.com/wsjmag)

Дженніфер опублікувала масу кадрів з даної зйомки у себе на сторінці в Instagram, подякувавши всім причетним. Тут є як луки в брючному костюмі, які зробили співачку схожою на бізнесвумен. Так і образи прості і повсякденні: наприклад, в простій білій майці. Але більше всіх захопив аутфіт у вечірній розкішній сукні з пікантними вирізами. Саме в ньому Дженніфер і з'явилася на обкладинці.

Співачка відчуває себе молодою (фото: instagram.com/wsjmag)

Лопес позує в різних ракурсах, показуючи струнке накачане тіло, тонку талію, гладку спину і розкішні форми. В коментарях фанати не змогли стримати емоцій від такої краси, назвавши зірку такою ж красивою, як і в молодості. Втім, саме такою і почувається дружина Алекса Родрігеса.

"Я відчуваю себе молодою і сильною, і я хочу показати жінкам, як бути сильними. У виступі на Суперкубку було багато символіки. Я хотіла бути на вершині Емпайр-стейт-білдінг, як Кінг-Конг, бити себе в груди: "Я тут!". Розумієте? Використання вашої жіночності і чуттєвості - дуже потужний інструмент. Ми тут і маємо значення. Ми заслуговуємо бути на рівних. Ви повинні рахуватися з нами", - цитує видання частину інтерв'ю з популярною артисткою. ⠀

Раніше Дженніфер блищала в гламурній сукні, яка зробила її схожою на казкового персонажа.