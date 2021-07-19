У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

Влітку пляжна мода для нас не менш актуальна, ніж міські образи. Але серед очевидних трендів на торгових майданчиках зустрічаються позиції, які купувати не варто.

Чому не варто? Тому що вони були популярними пару сезонів тому, а зараз вже потихеньку виходять із трендів. До наступного року вони стануть "раритетом", який точно не вийде використовувати.