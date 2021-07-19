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У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

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Понеділок 19 липня 2021 19:01
У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд Панамка і купальник - куди без них влітку? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку пляжна мода для нас не менш актуальна, ніж міські образи. Але серед очевидних трендів на торгових майданчиках зустрічаються позиції, які купувати не варто.

Чому не варто? Тому що вони були популярними пару сезонів тому, а зараз вже потихеньку виходять із трендів. До наступного року вони стануть "раритетом", який точно не вийде використовувати.

Про це розповіла у своєму Instagram стилістка Майя Кривобокова. Вона також перерахувала, що купити точно варто - ці речі прослужать не один сезон.

Яскраві тренди 2021, які будуть актуальними не один рік

  • Наймодніші купальники в рубчик, всіляких яскравих відтінків.
  • Мода на зав'язки активно використовується в бікіні. Чим більше, тим краще.
  • В'єтнамки - ідеальне взуття на пляж. Звертайте увагу на дуті моделі, без декору.
  • Сітка, мереживо, вишивка максимально актуальні в пляжних сукнях.
  • Що стосується капелюхів, модних критеріїв немає, проявіть особистий смак і фантазію.
  • Панами - мінімалістичні, але трендом є панами, виконані в техніці кроше.
  • Сумки з бахромою - яскравий тренд. Відмінно вписуються не тільки в пляжний лук, але і чудово доповнюють міський образ.
  • Окуляри. Прямокутні вузькі оправи - тренд, проте класичні моделі завжди на піку популярності. Але пам'ятайте: в першу чергу, оправа повинна підходити своїй власниці.

Пакуємо валізи: стиліст підказала, який мінімум речей точно взяти з собою на море

Тренд-антитренд

Бікіні: чим більше зав'язок, тим краще!

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

Не всі злиті купальники у моді, будьте уважні.

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

Пляжна сумка: краще, якщо буде з соломи, з бахромою. У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

Окуляри: у магазинах є відверті антитренди, також завжди дивіться, як оправа йде саме вам.

Топ-5 базових сумок на кожен день: стиліст показала трендові моделі

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

В'єтнамки: занадто вузькі ремінці, взуття з декором залишилася в минулому.

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

Солом'яний капелюх: купуйте класику, вона прослужить не один сезон.У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитрендНе забудьте в магазині: стильні речі, які прослужать не один рік, і антитренди, які доведеться викинути (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раніше стиліст показала топ прикрас в стилі мінімалізм на літо 2021.

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