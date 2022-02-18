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Джаред Лето показав стильний образ від Gucci, але всі дивилися на його торс

Автор: RBC.UA

Американський рок-музикант і актор Джаред Лето опублікував у своєму блозі нові фото з рекламної кампанії Gucci, які вкотре змусили фанатів ахнути. 50-річний Лето виглядає неймовірно молодо. І варто додати – як завжди стильно.

Бекстейдж з'явився на його сторінці в Instagram.

Джаред позує в сірому піджаку, одягнутому на голе тіло, і білих шкіряних брюках зі шнурівкою на ногах. З аксесуарів на ньому – велика підвіска незвичайної форми, а також окуляри в червоній оправі. На одному зі знімків Лето продемонстрував свій голий торс. Шанувальники оцінили зовнішній вигляд знаменитості в коментарях, відзначивши молодість і красу зірки.

До слова, модельна кар'єра Джареда складається навіть більш вдало, ніж акторська. Нещодавно члени журі антинагради "Золота малина" оголосили номінантів, виявивши найгірших кінодіячів минулого 2021-го року. І серед них виявився у тому числі і Джаред Лето.

Джаред Лето показав нові фото (фото: instagram.com/jaredleto)

Раніше ми показували рідкісні архівні фото літо, які доводять, що Джаред Лето не змінюється з роками.

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