Джинси-скінні і светр з орнаментом: Кейт Міддлтон показала комфортний образ для прогулянок

Кейт Міддлтон і принц Уільям поспілкувалися з господарями ферми і оглянули маєток. Також вони обговорили різні актуальні питання і проблеми, з якими стикається сімейство. Наприклад, як поєднувати навчання дітей за часів пандемії з роботою на фермі, яка забирає масу сил і засобів. Як завжди, Кейт із задоволенням взяла участь у місцевих активностях. Наприклад, сіла за кермо трактора, а також пограла з овечками.

Кейт обожнює прості вбрання (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

У поїздку Кейт підібрала відповідне вбрання - комфортне і одночасно стильне. Дружина принца Уільяма одягла джемпер з орнаментом від Brora x Troy London, блузу Sezane, а також джинси-скінні. Доповнили їх улюблені високі чоботи Міддлтон з коричневої шкіри від Penelope Chilvers, а також болотного відтінку парка від Seeland. Також Кейт прихопила з собою укорочену куртку і черевики, які одягла для ігор на свіжому повітрі.

Кейт Міддлтон і принц Уільям на фермі (фото :instagram.com/kensingtonroyal)

Неофіційний образ герцогині неймовірно порадував шанувальників, які обожнюють бачити її в наближених до простих людей вбраннях. По всій видимості, сама Кейт також була рада змінити човники і сукні-футляри на менш офіційні речі. Під стать їй одягнувся і принц: він вибрав зелену куртку і темно-сині штани.