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Ельза Хоск показала, як носити білу сорочку цієї осені: просто і стильно

Автор: RBC.UA

Ікона стилю і популярна в мережі модель Ельза Хоск зробила новий пост з трендовими речами сезону. Надихаємося!

Фото дівчини можна знайти в її блозі мережі Instagram.

Ельза Хоск вже показала шанувальникам масу стильних образів: від повсякденних до розкішних вечірніх. Цього разу молода мама обрала вічну класику - білу сорочку, яку обіграла легко і стильно за допомогою трендових речей сезону.

Ельза одягла білий крихітний топ, який підкреслив її залізний прес. А також сині джинси з високою посадкою, розкльошені від стегна. Завершили аутфіт біла бейсболка з червоним написом і спортивне взуття. Такий простий і стильний лук цілком можна носити і зараз, поки погода дозволяє. Беремо на замітку!

Ельза Хоск в новому образі (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раніше Ельза показала, на яке в'язане плаття варто звернути увагу в цьому сезоні.

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