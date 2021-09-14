Ельза Хоск показала, як носити білу сорочку цієї осені: просто і стильно

Ікона стилю і популярна в мережі модель Ельза Хоск зробила новий пост з трендовими речами сезону. Надихаємося!
Фото дівчини можна знайти в її блозі мережі Instagram.
Ельза Хоск вже показала шанувальникам масу стильних образів: від повсякденних до розкішних вечірніх. Цього разу молода мама обрала вічну класику - білу сорочку, яку обіграла легко і стильно за допомогою трендових речей сезону.
Ельза одягла білий крихітний топ, який підкреслив її залізний прес. А також сині джинси з високою посадкою, розкльошені від стегна. Завершили аутфіт біла бейсболка з червоним написом і спортивне взуття. Такий простий і стильний лук цілком можна носити і зараз, поки погода дозволяє. Беремо на замітку!
Раніше Ельза показала, на яке в'язане плаття варто звернути увагу в цьому сезоні.