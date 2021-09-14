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Эльза Хоск показала, как носить белую рубашку этой осенью: просто и стильно

Автор: RBC.UA

Икона стиля и популярная в сети модель Эльза Хоск сделала новый пост с трендовыми вещами сезона. Вдохновляемся!

Фото девушки можно найти в ее блоге сети Instagram.

Эльза Хоск уже показала поклонникам массу стильных образов: от повседневных до роскошных вечерних. В этот раз молодая мама предпочла вечную классику - белую рубашку, которую обыграла легко и стильно с помощью трендовых вещей сезона.

Эльза надела белый крошечный топ, который подчеркнул ее железный пресс. А также синие джинсы с высокой посадкой, расклешенные от бедра. Завершили аутфит белая бейсболка с красным принтом и спортивная обувь. Такой простой и стильный лук вполне можно носить и сейчас, пока погода позволяет. Берем на заметку!

Эльза Хоск в новом образе (фото: instagram.com/hoskelsa)

Ранее Эльза показала, на какое вязаное платье стоит обратить внимание в этом сезоне.

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