Ешлі Грем підкорила мережу апетитними формами у вбранні з хижим принтом

Модель заінтригувала фанатів

Ешлі Грем не втрачає часу дарма. Не встигає модель продемонструвати відео свого влога, як тут же показує нову зйомку для глянцю. А цього разу активна матуся пішла ще далі, натякнувши фанатам на бажання блищати на широких екранах.

Так, Ешлі запостила кілька фото у відвертому вбранні, написавши: "Просто щоб ви знали, це моє прослуховування на роль дівчини Бонда". Фанати почали міркувати, що Грем стала б найкрасивішою з усіх відомих дівчат агента 007. А також хвалити її образ, який вийшов як завжди стильним і відвертим.



Ешлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі одягла чорне боді, яке оголило її пишні груди і розкішні стегна. А зверху на нього накинула пальто з анімалістичним принтом, який не здає позицій вже багато сезонів поспіль. На ноги вона взула чорні босоніжки з квадратним носком на шпильці, які просто справили фурор серед фоловерів зірки. Завершує бездоганний образ укладка з зачесаним на одну сторону волоссям. А також макіяж в приглушених тонах.

Від коментарів для Ешлі не втрималися ні звичайні люди, ні знаменитості. Так, однією з перших знімок відзначила Наомі Кемпбелл, поставивши Грем кілька сердечок. "Так! Ти будеш чудовою дівчиною Бонда. Прекрасна", "Чекаю цієї хвилини", "Натуральна краса", "Просто дивовижна", - не припиняється потік компліментів.

Нагадаємо, раніше Ешлі Грем показала фото зі своєї ванною, де з'явилася абсолютно голою.