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Оце форми! Кім Кардашьян захопила ідеальним тілом в спокусливому домашньому вбранні

Автор: Lite

Зірка випустила нову лінію свого бренду

Кім Кардашьян випустила колекцію домашнього одягу власного бренду Skims. Як правило, першою приміряти новинки вирішила сама знаменитість. 39-річна зірка мережі і бізнесвумен одягла костюм бежевого відтінку, що складається зі штанів і куртки спортивного крою, а також крихітного топа, який ледь прикривав апетитні груди інстадіви. Втім, вона й не намагалася нічого прикрити, зробивши пози максимально відвертими. Образ Кім доповнила її улюблена зачіска – високий хвіст на маківці, а також бездоганний макіяж.

Новий пост Кім зібрав масу позитивних відгуків (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники відреагували на такі спекотні кадри миттєво. Не встигла дружина Каньє Уеста їх запостити, як фанати засипали її коментарями, в яких не втомлюються хвалити її красу. За кілька годин пост набрав понад мільйон лайків, що зазвичай для Кім лише початок.

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Кім спокуслива навіть вдома (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, чоловік Кім – американський репер Каньє Уест, за чутками, не сильно любить, коли Кардашьян надмірно оголюється. Тим не менш, одну з недавніх зйомок, де його знаменита дружина знову позувала практично голою, він проводив сам.

Кім випустила нову лінію одягу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше ми писали, що сім'я зараз знову налагодила нормальне спілкування після низки складних моментів.

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