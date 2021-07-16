Нічого зайвого: стиліст показала топ трендових прикрас в стилі мінімалізм на літо 2021
Лаконічні прикраси підходять до всього (фото: instagram.com/taylor_hill)
Основна риса мінімалізму - як в одязі, інтер'єрі, так і в прикрасах - це принцип "нічого зайвого".
Лаконічність, прості лінії, невеликі розміри, гладка поверхня, нейтральні відтінки, ось що варто шукати, якщо хочете собі прикрасу в стилі мінімалізм на літо 2021.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Самаль Стрітстайл.
Головні особливості виробів в стилі мінімалізм:
- Це універсальні прикраси, які з легкістю поєднуються з іншими прикрасами і вписуються в будь-який стиль.
- Ідеальна база для ювелірного гардероба.
- За естетикою переплітаються з геометричними мотивами.
- Матові гладкі або поліровані поверхні, прості форми, відсутність зайвого декору і кольору.
Топ лаконічних прикрас на літо 2021
- Витончені каблучки
- Витончені браслети
Привабливо і яскраво: стиліст показала, як оживити офісний образ влітку
- Лаконічні кольє
- Делікатні сережки
Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size
Прикраси в стилі мінімалізм - на піку популярності (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст показала, як вибрати базові джинси, проста схема.