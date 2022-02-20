Феномен Balenciaga: як бренд для іспанської знаті став найбажанішим у світі

Як все починалося

Любов до одягу Крістобаль Баленсіага перейняв у матері, яка працювала швачкою. Хлопчик багато часу проводив в ательє, вникаючи в деталі створення речей і переймаючись творчою атмосферою. Одна з клієнток матері – маркіза де Каса Торрес – стала його першою музою, а згодом і покровителькою.

Вона вражала уяву юного Баленсіаги паризькими вбраннями, які привозила з собою кожен сезон. Помітивши таланти хлопчика і його пристрасть до одягу, вона відправила його в ательє Casa Gómez, де він отримав відмінну освіту.

Крістобаль Баленсіага вважався королем кутюра (фото: instagram.com/cristobalbalenciagamuseoa)

Намагаючись вивчити тонкощі мистецтва і властивості тканини, якийсь час юний Крістобаль копіював для своїх клієнток вбрання Коко Шанель, Луїзи Буланже і Мадлен Віонне. А в 1919-му, за наполяганням останньої, відкрив свій власний модний будинок C. Balenciaga в Сан-Себастьяні, а потім і в Мадриді.

Ще через пару років його ім'я прогриміло на всю Іспанію, а клієнтами стали члени королівської сім'ї. Королева Анна, за спогадами кравчині будинку, вважала Крістобаля найбільшою людиною в світі моди.

Архівні роботи дизайнера (фото: Getty Images)

Зупинити генія змогла тільки громадянська війна 1930-го, яка змусила значну частину вищого світу покинути Іспанію, а самого Баленсіагу – закрити бутіки. Дизайнер виїхав з країни і після безрезультатних спроб знайти роботу в Лондоні вирушив до Парижа, де в 1937-му відкрив будинок Balenciaga.

Дизайнер відкрив бутіки в Іспанії, а потім і в Парижі (фото: instagram.com/cristobalbalenciagamuseoa)

Французька столиця моди прийняла Крістобаля із захопленням. У 42 він був сформованою творчою одиницею зі своїм самобутнім баченням. Натхненням для його колекцій служила рідна Іспанія, яку він буквально "привніс в Париж", як зазначила Діана Вріланд. Число його шанувальників зростало з кожним сезоном і в списку значилася вся світська публіка від Елени Рубінштейн до Дейзі Феллоуз.

Серед клієнтів будинку був весь вищий світ (фото: instagram.com/cristobalbalenciagamuseoa)

Із закінченням війни в Іспанії Баленсіага знову відкрив бутіки в рідній країні: тепер за будинки в Мадриді і в Барселоні відповідали його сестра і племінник. Цей час став періодом розквіту бренду – ідеї майстра викликали захоплення не тільки у клієнтів, а й у колег.

Він створив масу революційних речей, включаючи сукню baby doll, сукню-сорочку, силует кокон, блузу без коміра, безшовні сукні, крихітні шорти і багато іншого. У 1951 році Крістобаль підкорив самого Крістіана Діора, створивши протилежність його New Look.

Дизайнер створив масу революційних речей і силуетів (фото: instagram.com/cristobalbalenciagamuseoa)

Прибравши талію і розширивши плечі, він таким чином дав жінкам "більше свободи". Цю ідею підхопила і Коко Шанель, яка вважала Баленсіагу "кутюр'є в прямому сенсі слова", а інших – просто модними дизайнерами. Все життя Крістобаль був близьким другом Юбера де Живанши, який після створив Фонд Крістобаля Баленсіаги. За легендою, між їхніми будинками на вулиці Георга V навіть був таємний хід.

Новий виток

Коли в 1972-му році Крістобаль помер від серцевого нападу, газети рясніли заголовками "Король помер". Особистість дизайнера була настільки значною, що знайти гідного наступника виявилося непросто. Будинок Balenciaga був закритий майже на 20 років і відроджувався кілька разів. Креативними директорами за цей час побували Мішель Гома, Джозеф Тімістер і Ніколя Геск'єр.

Знайти креативного директора Balenciaga виявилося непросто (фото: Getty Images)

З нього і почалося повернення будинку до колишнього успіху. Можливо, тому, що створюючи колекції, дизайнер працював з архівами бренду. У 2013 році Жеск'єра змінив Олександр Венг, який на позиції надовго не затримався – його бачення одягу було більш "розслабленим", що не збігалося з позивними бренду.

Демна Гвасалія (фото: Getty Images)

Через три місяці після його відходу, 7 жовтня 2015 року, стало відомо ім'я нового креативного директора – ним став дизайнер грузинського походження Демна Гвасалія, який до цього працював головним дизайнером студії Maison Margiela і заснував свій бренд Vetements. Демна зумів зберегти головні принципи засновника будинку, в той же час привнісши своє бачення і елементи.

Будинок, як і раніше, обожнюють знаменитості (фото: Getty Images; balenciaga.dam.kering.com)

Він вміло оновлював звичні силуети, додаючи гіпероб'еми і неординарний крій. "Вбудовані" ботфорти, оверсайз-худі, мішкуваті силуети, плечисті жакети, футболки з іронічними підписами і "потворні" деталі на зразок горба на пуховику – все це почерк Гвасалії. І клієнти по всьому світу в захваті, в тому числі – зіркові.

Balenciaga Spring 22 (фото: balenciaga.dam.kering.com)

Демна любить запрошувати до колаборацій спірних як для будинку з настільки багатою історією персон. Свого часу хвилю осуду викликали і реп-виконавиця Карді Бі, і інста-діва Кім Кардашьян, яка прикрасила і нову кампанію Balenciaga. Хіба можуть вони стати в один ряд з королевами, яких одягав Крістобель? Проте, в такому виборі таїться парадоксальна схожість Гвасалії і Баленсіаги, який не звертав уваги на осуд.

Демна Гвасалія очолює будинок з 2015-го року (фото: Getty Images)

"Баленсіага нічого не боявся, – сказав в одному з інтерв'ю Демна. – Я нещодавно знайшов стару статтю у французькому Vogue, де написано, що преса вважала сукні Крістобаля потворними, і відчув полегшення. Мені стало радісно від того, що громадськість його не розуміла".