Щоб фігура не здавалася важкою: стиліст навчила, як підібрати джинси дівчатам plus size
Фігури дівчат плюс сайз діляться на певні типи: "яблучко", верхній тип, нижній тип, "пісочний годинник" - по суті, всім давно відомі схеми.
Саме від них радить відштовхуватися стиліст Вамі Айдіас, коли підете вибирати собі джинси. У своєму блозі Instagram вона навела приклади, як підібрати денім, щоб він сів ідеально.
Як підібрати джинси дівчатам плюс сайз
- "Яблучко"
У типу фігури яблуко яскраво виражена область животика, часто обсяг також зосереджений в області спини і плечей, при цьому, у них майже завжди стрункі ноги.
Така модель врівноважить нижню частину тіла (фото: instagram.com/vami.ideas)
Рекомендую придивитися до джинсів mom, які компенсують недолік обсягу в стегнах і врівноважать нижню частину тіла.
Якщо ж ви хочете зробити акцент на струнких ногах, придивіться до джинсів skinny, але складайте образ з подовженими верхами з легким оверсайз-ефектом.
Акцент на струнких ногах (фото: instagram.com/vami.ideas)
- Верхній тип фігури
Рекомендую додати обсяг в області стегон за рахунок актуальних джинс slouchy і balloon, при цьому, обов'язково акцентуйте зону талії. Також добре сядуть джинси mom.
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Акцентуйте зону талії (фото: instagram.com/vami.ideas)
- Нижній тип фігури
Цьому типу фігури, з яскраво вираженим об'ємом стегон і великою різницею з талією, рекомендую спробувати джинси палаццо і джинси-бойфренди з досить вільним кроєм в області стегон.
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Експериментуйте і відштовхуєтеся від своїх відчуттів (фото: instagram.com/vami.ideas)
Візуально ми приховуємо обсяг стегон, а щоб фігура не здавалася важкою, вибирайте верх з приталеним силуетом вільного прилягання.
- "Пісочний годинник"
Можна носити практично всі моделі джинсів, однак, у "годиннику" плюс сайз необхідно розуміти зони корекції. Якщо ніжки повні - виключаємо skinny, замінивши їх на mom або boyfriend. Якщо є обсяг в області нижньої частини живота, виключаємо slouchy і balloon.
Верхньому типові та "пісочному годиннику" ідеально - кльош (фото: instagram.com/vami.ideas)
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