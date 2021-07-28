Чтобы фигура не казалась тяжелой: стилист научила, как подобрать джинсы девушкам plus size

Фигуры девушек плюс сайз делятся на определенные типы: "яблочко", верхний тип, нижний тип, "песочные часы" - по сути, всем давно известные схемы.

Именно от них советует отталкиваться стилист Вами Айдиас, когда отправитесь выбирать себе джинсы. В своем блоге Instagram она привела примеры, как подобрать деним, чтобы он сел идеально.

Как подобрать джинсы девушкам плюс сайз

"Яблочко"

У типа фигуры яблоко ярко выражена область животика, часто объем также сосредоточен в области спины и плеч, при этом, у них почти всегда стройные ноги.

Такая модель уравновесит нижнюю часть тела (фото: instagram.com/vami.ideas)

Рекомендую присмотреться к джинсам mom, которые компенсируют недостаток объема в бедрах и уравновесят нижнюю часть тела.

Если же вы хотите сделать акцент на стройных ногах, присмотритесь к джинсам skinny, но составляйте образ с удлиненными верхами с легким оверсайз-эффектом.

Акцент на стройных ногах (фото: instagram.com/vami.ideas)

Верхний тип фигуры

Рекомендую добавить объем в области бедер за счет актуальных джинс slouchy и balloon, при этом, обязательно акцентируйте зону талии. Также хорошо сядут джинсы mom.

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Акцентируйте зону талии (фото: instagram.com/vami.ideas)

Нижний тип фигуры

Этому типу фигуры, с ярко выраженным объемом бедер и большой разницей с талией, рекомендую попробовать джинсы палаццо и джинсы-бойфренды с достаточно свободным кроем в области бедер.

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Экспериментируйте и отталкиваетесь от своих ощущений (фото: instagram.com/vami.ideas)

Визуально мы скроем объем бедер, а чтобы фигура не казалась тяжелой, выбирайте верх с приталенным силуэтом свободного прилегания.

Песочные часы

Можно носить практически все модели джинсов, однако, у часиков плюс сайз необходимо понимать зоны коррекции. Если ножки полные - исключаем skinny, заменив их на mom или boyfriend. Если есть объем в области нижней части живота, исключаем slouchy и balloon.

Верхнему типу и "песочным часам" идеально - клеш (фото: instagram.com/vami.ideas)